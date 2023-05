Ruby 3.3.0, nadchodzące rozszerzenie szeroko stosowanego dynamicznego języka programowania, debiutuje eksperymentalnym kompilatorem just-in-time o nazwie RJIT, opartym wyłącznie na języku Ruby. Aktualizacja zapewnia również liczne ulepszenia i wzrost wydajności kompilatora YJIT.

Oficjalnie uruchomiony 12 maja, pierwszy podgląd Ruby 3.3.0 można pobrać z ruby-lang.org. Chociaż obecnie nie jest to zalecane do użytku produkcyjnego, RJIT zastępuje kompilator MJIT (oparty na metodzie Just in Time). RJIT eliminuje potrzebę kompilatora C w czasie wykonywania, co jest wymogiem MJIT. Pomimo swojego eksperymentalnego charakteru, RJIT jest nadal zaawansowany i dobrze nadaje się do złożonych zastosowań. Deweloperom języka Ruby zaleca się dalsze stosowanie kompilatora YJIT (Yet Another Ruby JIT), stworzonego przez Shopify, do celów produkcyjnych.

W tej aktualizacji Ruby 3.3.0 kompilator YJIT korzysta ze znacznej poprawy wydajności. Zwolennicy Rubiego chwalili aktualizację za przydzielanie rejestrów dla operacji stosu maszyny wirtualnej i kompilowanie większej liczby wywołań z opcjonalnymi argumentami. Ponadto metadane dla skompilowanego kodu zużywają teraz znacznie mniej pamięci, a generowanie kodu na platformie Arm64 zostało znacznie ulepszone. YJIT można teraz zainicjować w trybie wstrzymania w celu uzyskania większej kontroli i włączyć ręcznie po zakończeniu uruchamiania aplikacji. Ponadto funkcja śledzenia wyjść YJIT obsługuje próbkowanie w tej aktualizacji.

Oprócz ulepszeń kompilatora, Ruby 3.3.0 optymalizuje zdefiniowane?(@ivar) za pomocą kształtów obiektów, aby zwiększyć wydajność. Ponadto odświeżono kilka domyślnych klejnotów w standardowej bibliotece, w tym RubyGems, bigdecimal, bundler i syntax_suggest.

Najnowsza wersja Ruby, wersja 3.2.2, została ogłoszona 30 marca i zawiera istotne poprawki bezpieczeństwa. Ruby 3.2.0, który zadebiutował w Boże Narodzenie, wprowadził obsługę WASI (WebAssembly System Interface). W tym konkurencyjnym krajobrazie programistycznym ciągłe udoskonalanie języka Ruby i jego kompilatorów świadczy o zaangażowaniu społeczności w dostarczanie lepszych narzędzi zwiększających wydajność.

