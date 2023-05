Ruby 3.3.0, peningkatan yang akan datang untuk bahasa pemrograman dinamis yang banyak digunakan, meluncurkan kompiler eksperimental, murni-Ruby, just-in-time yang disebut RJIT. Pembaruan juga memberikan banyak peningkatan dan peningkatan kinerja untuk kompiler YJIT.

Resmi diluncurkan pada 12 Mei, pratinjau pertama Ruby 3.3.0 dapat diunduh dari ruby-lang.org. Meskipun saat ini tidak direkomendasikan untuk penggunaan produksi, RJIT menggantikan kompiler MJIT (Just in Time berbasis Metode). RJIT menghilangkan kebutuhan kompiler C selama runtime, persyaratan dari MJIT. Terlepas dari sifat eksperimentalnya, RJIT masih canggih dan cocok untuk aplikasi yang kompleks. Pengembang Ruby disarankan untuk terus menggunakan kompiler YJIT (Yet Another Ruby JIT), yang dibuat oleh Shopify, untuk tujuan produksi.

Dalam pembaruan Ruby 3.3.0 ini, kompiler YJIT mendapat manfaat dari peningkatan kinerja yang substansial. Pendukung Ruby memuji pembaruan untuk mengalokasikan register untuk operasi tumpukan mesin virtual dan mengkompilasi lebih banyak panggilan dengan argumen opsional. Selain itu, metadata untuk kode yang dikompilasi sekarang menggunakan lebih sedikit memori, dan pembuatan kode pada platform Arm64 telah melihat peningkatan yang signifikan. YJIT sekarang dapat dimulai dalam mode jeda untuk kontrol yang lebih besar dan diaktifkan secara manual setelah aplikasi menyelesaikan booting. Selain itu, fungsi penelusuran keluar YJIT mendukung pengambilan sampel dalam pembaruan ini.

Di luar peningkatan kompiler, Ruby 3.3.0 mengoptimalkan yang ditentukan?(@ivar) dengan Bentuk Objek untuk meningkatkan kinerja. Selain itu, beberapa permata default dalam pustaka standar telah disegarkan, termasuk RubyGems, bigdecimal, bundler, dan syntax_suggest.

Rilis terbaru Ruby, versi 3.2.2, diumumkan pada 30 Maret, membawa tambalan keamanan penting. Ruby 3.2.0, yang memulai debutnya pada Hari Natal, memperkenalkan dukungan untuk WASI (WebAssembly System Interface). Dalam lanskap pemrograman yang kompetitif ini, perbaikan terus-menerus dari Ruby dan kompilernya menunjukkan komitmen komunitas untuk menyediakan alat yang lebih baik guna meningkatkan kinerja.

