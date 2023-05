روبي 3.3.0 ، تحسين قادم للغة البرمجة الديناميكية المستخدمة على نطاق واسع ، يظهر لأول مرة مترجم تجريبي نقي روبي في الوقت المناسب يسمى RJIT. يوفر التحديث أيضًا العديد من التحسينات وزيادة في أداء مترجم YJIT.

تم إطلاقه رسميًا في 12 مايو ، ويمكن تنزيل أول معاينة لـ Ruby 3.3.0 من ruby-lang.org. على الرغم من أنه لا يوصى به حاليًا للاستخدام الإنتاجي ، فإن RJIT يحل محل المترجم MJIT (Just in Time القائم على الطريقة). RJIT يلغي الحاجة إلى مترجم C أثناء وقت التشغيل ، وهو مطلب من MJIT. على الرغم من طبيعتها التجريبية ، لا تزال RJIT متقدمة ومناسبة تمامًا للتطبيقات المعقدة. يُنصح مطورو Ruby بالاستمرار في استخدام مترجم YJIT (مع ذلك آخر Ruby JIT) ، الذي تم إنشاؤه بواسطة Shopify ، لأغراض الإنتاج.

في تحديث Ruby 3.3.0 هذا ، يستفيد مترجم YJIT من تحسينات كبيرة في الأداء. أشاد دعاة روبي بالتحديث لتخصيص سجلات لعمليات مكدس الجهاز الظاهري وتجميع المزيد من المكالمات باستخدام وسيطات اختيارية. بالإضافة إلى ذلك ، تستهلك البيانات الوصفية للشفرة المجمعة الآن ذاكرة أقل بشكل ملحوظ ، وشهد إنشاء الكود على منصة Arm64 تحسينات ملحوظة. يمكن الآن بدء تشغيل YJIT في وضع الإيقاف المؤقت لمزيد من التحكم وتمكينه يدويًا بمجرد انتهاء التطبيق من التمهيد. علاوة على ذلك ، تدعم وظيفة تتبع الخروج في YJIT أخذ العينات في هذا التحديث.

بالإضافة إلى تحسينات المترجم ، يقوم Ruby 3.3.0 بتحسين المحدد؟ (@ ivar) باستخدام أشكال الكائنات لتحسين الأداء. علاوة على ذلك ، تم تحديث العديد من الجواهر الافتراضية داخل المكتبة القياسية ، بما في ذلك RubyGems و bigdecimal و bundler و syntax_suggest.

تم الإعلان عن الإصدار الأخير من Ruby ، الإصدار 3.2.2 ، في 30 مارس ، حيث تم توفير تصحيحات أمان حيوية. قدم Ruby 3.2.0 ، الذي ظهر لأول مرة في يوم عيد الميلاد ، دعم WASI (واجهة نظام WebAssembly). في مشهد البرمجة التنافسي هذا ، تظهر التحسينات المستمرة لـ Ruby ومترجميها التزام المجتمع بتوفير أدوات أفضل لتحسين الأداء.

