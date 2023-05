Ruby 3.3.0, una próxima mejora del lenguaje de programación dinámico ampliamente utilizado, presenta un compilador experimental, de Ruby puro y justo a tiempo llamado RJIT. La actualización también ofrece numerosas mejoras y un aumento del rendimiento del compilador YJIT.

Lanzado oficialmente el 12 de mayo, la primera vista previa de Ruby 3.3.0 se puede descargar desde ruby-lang.org. Aunque actualmente no se recomienda para uso en producción, RJIT reemplaza al compilador MJIT (justo a tiempo basado en métodos). RJIT elimina la necesidad de un compilador de C durante el tiempo de ejecución, un requisito de MJIT. A pesar de su naturaleza experimental, RJIT sigue siendo avanzado y adecuado para aplicaciones complejas. Se recomienda a los desarrolladores de Ruby que sigan empleando el compilador YJIT (Yet Another Ruby JIT), creado por Shopify, con fines de producción.

En esta actualización de Ruby 3.3.0, el compilador YJIT se beneficia de mejoras sustanciales en el rendimiento. Los defensores de Ruby han elogiado la actualización por asignar registros para las operaciones de pila de la máquina virtual y compilar más llamadas con argumentos opcionales. Además, los metadatos del código compilado ahora consumen mucha menos memoria y la generación de código en la plataforma Arm64 ha visto mejoras notables. YJIT ahora puede iniciarse en un modo de pausa para un mayor control y habilitarse manualmente una vez que una aplicación haya terminado de iniciarse. Además, la funcionalidad de rastreo de salida de YJIT admite el muestreo en esta actualización.

Más allá de las mejoras del compilador, Ruby 3.3.0 optimiza el definido?(@ivar) con Object Shapes para mejorar el rendimiento. Además, se han actualizado varias gemas predeterminadas dentro de la biblioteca estándar, incluidas RubyGems, bigdecimal, bundler y syntax_suggest.

El último lanzamiento de Ruby, la versión 3.2.2, se anunció el 30 de marzo y trajo parches de seguridad vitales. Ruby 3.2.0, que debutó el día de Navidad, introdujo soporte para WASI (interfaz del sistema WebAssembly). En este panorama de programación competitivo, las mejoras continuas de Ruby y sus compiladores demuestran el compromiso de la comunidad de proporcionar mejores herramientas para mejorar el rendimiento.

