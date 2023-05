Peloton, kullanıcılara yeni bir ücretsiz katman ve aylık 24 ABD doları fiyatlı lüks bir abonelik dahil olmak üzere üç farklı abonelik katmanı sağlayarak fitness uygulamasını yeniden keşfediyor. Yenileme, Peloton'u yalnızca ev içi bir bisiklet firması olarak tanınmak yerine kapsamlı bir fitness şirketi olarak yeniden konumlandırmayı amaçlıyor.

Peloton App Free olarak adlandırılan giriş seviyesi seviyesi, 12 fitness kategorisini kapsayan 50'den fazla kursa erişim sunar. Bu katman, düzenli olarak güncellenecek, ancak canlı oturumları içermeyen, dönüşümlü olarak sergilenen sınıflar içerir.

Peloton App One, daha önce revizyondan önce var olan orta seviyedir ve aylık 12,99 ABD Doları tutarındadır. Kullanıcılara, Güç, Meditasyon, Açık Hava Yürüyüşü, Yoga ve diğerleri dahil olmak üzere Peloton'un 16 yönteminden 9'undan binlerce sınıfa ve ücretsiz katmanda bulunan tüm sınıflara sınırsız erişim sağlar. App One üyeleri, Bisiklet, Tread ve Row dersleri gibi ayda en fazla üç ekipman tabanlı kardiyo seansına katılabilir. Ayrıca üyeler yeni isteğe bağlı ve canlı kurslara, Peloton'un Görevlerine, Programlarına ve Koleksiyonlarına erişebilir.

Peloton App+ adlı üçüncü katman, aylık 24 ABD doları fiyat etiketi ile gelir ve Lanebreak veya Scenic sınıfları hariç, Peloton'un geniş kitaplığına sınırsız erişim sağlar. Bu katman, App One katmanının tüm tekliflerini içerir ve herhangi bir iç mekan bisikletinde, koşu bandında veya kürekçide binlerce ekipman tabanlı kardiyo seansına erişimin kilidini açar. Ayrıca, bu seviye sınıflara özel giriş sağlar.

Ek olarak, Peloton'un elden geçirilen uygulaması, kullanıcıların uygulamayı yanlarında spor salonuna getirmelerine olanak tanıyan yeni bir 'Spor Salonu' işlevi sunuyor. Bu özellik tüm abonelik planlarında mevcuttur. Peloton, bu lansmanın yazılı, destekleyici videolarda gösterilen ve kullanıcının tercih ettiği hızda gerçekleştirilmek üzere tasarlanmış antrenmanlarla ilk kez sunulduğunu vurguluyor. Aboneler, çeşitli güç sınıfı seçenekleriyle çeşitli kat tabanlı rutinlere erişebilecek.

Bugünden itibaren, yenilenen üyelik planları ve Spor Salonu özelliği, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, Almanya ve Avustralya dahil olmak üzere Peloton'un faaliyet gösterdiği beş pazarın tamamında erişilebilir olacak.

Yeni abonelik planlarının, şirketin ev ekipmanıyla derslere katılmak için gerekli olan standart aylık 44 $ Peloton aboneliğinin yerini almadığına dikkat edilmelidir.

Peloton'un Pazarlamadan Sorumlu Başkanı Leslie Berland yaptığı açıklamada, “Bu markanın yeniden lansmanı ile Peloton'un herkese sunduğu her şeyin canlılığını ve dolgunluğunu yansıtıyoruz. Şimdiki ve gelecekteki tüm Peloton Üyelerinde algıları ev içinden her yere, fitness tutkunlarından her seviyedeki kişiye, münhasırlıktan kapsayıcılığa kaydırıyoruz. Eğitmenlerimiz ve Üyelerimiz her gün gerçek Peloton deneyimini yaşıyor ve nefes alıyor. Bu enerjiyi ve ilhamı dünyaya yaymaktan heyecan duyuyoruz.”

Peloton'un popülaritesi, pandemi sırasında bireyler kapalıyken evde egzersiz yapmanın yollarını aradıkça arttı. Ancak spor salonlarının yeniden açılmasıyla birlikte şirketin ekipmanlarına olan talep azaldı. Şirkete geçen yıl katılan Peloton'un CEO'su Barry McCarthy, yatırımcılara şirketin 'vaat edilen topraklara giden yolunun' mobil uygulaması olduğunu bildirdi.

Bugünkü duyuru, Peloton'un donanım satışlarına bağımlılığını azaltma çabalarını vurgulamaktadır. Şirket, bu yeni abonelik seçenekleriyle donanım ekipmanını karşılayamayacak müşterileri hedefliyor. Peloton, son çeyrekte aboneliklerden yaklaşık 290 milyon dolar gelir elde ederken, donanımında 17 milyon dolardan fazla zarar ettiğinden, hizmet gelirine odaklanmak mantıklı bir adım.

Egzersiz meraklıları yenilikçi seçenekler ararken,