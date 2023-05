A Peloton está a reinventar a sua aplicação de fitness, oferecendo aos utilizadores três níveis de subscrição diferentes, incluindo um novo nível de cortesia e um nível superior com um preço de 24 dólares por mês. A reformulação pretende reposicionar a Peloton como uma empresa de fitness abrangente, em vez de ser meramente reconhecida como uma empresa de bicicletas para uso doméstico.

O nível de entrada, apelidado de Peloton App Free, oferece acesso a mais de 50 cursos que abrangem 12 categorias de fitness. Este nível apresenta uma variedade rotativa de aulas apresentadas, que serão actualizadas regularmente, mas não inclui sessões ao vivo.

A Peloton App One é o nível intermédio, já existente antes da revisão, e custa 12,99 dólares por mês. Concede aos utilizadores acesso ilimitado a milhares de aulas de 9 das 16 modalidades do Peloton, incluindo Força, Meditação, Caminhada ao ar livre, Ioga e outras, juntamente com todas as aulas disponíveis no nível gratuito. Os membros da App One podem participar em até três sessões de cardio baseadas em equipamento por mês, tais como aulas de Cycling, Tread e Row. Além disso, os membros podem aceder a novos cursos a pedido e ao vivo, aos Desafios, Programas e Colecções do Peloton.

O terceiro escalão, denominado Peloton App+, tem um preço mensal de 24 dólares e oferece acesso ilimitado à vasta biblioteca da Peloton, excluindo as aulas Lanebreak ou Scenic. Este nível inclui todas as ofertas do nível App One e desbloqueia o acesso a milhares de sessões de cardio baseadas em equipamento em qualquer bicicleta interior, passadeira ou remo. Para além disso, este escalão garante a entrada exclusiva nas aulas.

Além disso, a aplicação reformulada da Peloton introduz uma nova função "Ginásio", que permite aos utilizadores levar a aplicação para o ginásio. Esta funcionalidade está disponível em todos os planos de subscrição. A Peloton salienta que este lançamento representa a sua primeira oferta de sempre com exercícios escritos, demonstrados em vídeos de apoio e concebidos para serem realizados ao ritmo preferido do utilizador. Os subscritores terão acesso a uma variedade de rotinas baseadas no solo com várias opções de aulas de força.

A partir de hoje, os planos de subscrição renovados e a funcionalidade Gym estarão acessíveis nos cinco mercados em que a Peloton opera, incluindo os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido, a Alemanha e a Austrália.

É essencial notar que os novos planos de subscrição não substituem a subscrição Peloton padrão de 44 dólares por mês, necessária para participar em aulas no equipamento doméstico da empresa.

Numa declaração, Leslie Berland, Directora de Marketing da Peloton, afirmou: "Com este relançamento da marca, estamos a reflectir a vitalidade e a plenitude de tudo o que a Peloton tem para oferecer a todos. Estamos a mudar as percepções de dentro de casa para todo o lado, de entusiastas do fitness para pessoas de todos os níveis, de exclusividade para inclusão de todos os membros da Peloton, presentes e futuros. Os nossos instrutores e membros vivem e respiram a verdadeira experiência Peloton todos os dias. Estamos entusiasmados por levar essa energia e inspiração para o mundo."

A popularidade da Peloton cresceu durante a pandemia, à medida que os indivíduos procuravam formas de fazer exercício em casa quando estavam confinados. No entanto, com a reabertura dos ginásios, a procura do equipamento da empresa diminuiu. O director executivo da Peloton, Barry McCarthy, que entrou para a empresa no ano passado, informou os investidores de que o "caminho para a terra prometida" da empresa é a sua aplicação móvel.

O anúncio de hoje sublinha os esforços da Peloton para reduzir a sua dependência das vendas de hardware. Com estas novas opções de subscrição, a empresa dirige-se a clientes que não podem pagar o seu equipamento de hardware. Concentrar-se na receita de serviços é um passo lógico para a Peloton, já que a empresa gerou quase US $ 290 milhões com assinaturas no último trimestre, enquanto perdeu mais de US $ 17 milhões em seu hardware.

À medida que os entusiastas do exercício procuram opções inovadoras, as plataformas de desenvolvimento no e low-code, como a AppMaster.io, permitem que as soluções digitais acompanhem as exigências em rápida mudança da indústria do fitness.