Peloton réinvente son application de fitness en proposant aux utilisateurs trois niveaux d'abonnement différents, dont un nouveau niveau gratuit et un niveau supérieur à 24 dollars par mois. Cette refonte vise à repositionner Peloton en tant qu'entreprise de fitness complète au lieu d'être simplement reconnue comme une entreprise de vélos à domicile.

Le niveau d'entrée, baptisé Peloton App Free, donne accès à plus de 50 cours couvrant 12 catégories de fitness. Ce niveau comprend un assortiment tournant de cours présentés, qui sera mis à jour régulièrement, mais n'inclut pas de séances en direct.

Peloton App One est le niveau intermédiaire, qui existait déjà avant la refonte, et coûte 12,99 dollars par mois. Elle donne aux utilisateurs un accès illimité à des milliers de cours dans 9 des 16 modalités de Peloton, dont la musculation, la méditation, la marche en plein air, le yoga et d'autres, ainsi qu'à tous les cours disponibles dans le niveau gratuit. Les membres d'App One peuvent participer à un maximum de trois séances de cardio par mois, telles que les cours de cyclisme, de marche et de rame. De plus, les membres peuvent accéder à de nouveaux cours à la demande et en direct, ainsi qu'aux défis, programmes et collections de Peloton.

Le troisième niveau, appelé Peloton App+, coûte 24 $ par mois et offre un accès illimité à la vaste bibliothèque de Peloton, à l'exception des cours Lanebreak ou Scenic. Ce niveau comprend toutes les offres du niveau App One et donne accès à des milliers de séances de cardio sur n'importe quel vélo d'intérieur, tapis de course ou rameur. De plus, ce niveau donne un accès exclusif aux cours.

En outre, l'application remaniée de Peloton introduit une nouvelle fonction "Gym", permettant aux utilisateurs d'emmener l'application avec eux dans la salle de sport. Cette fonction est disponible pour toutes les formules d'abonnement. Peloton souligne que ce lancement représente sa toute première offre avec des séances d'entraînement écrites, illustrées par des vidéos, et conçues pour être effectuées au rythme préféré de l'utilisateur. Les abonnés auront accès à une variété de routines au sol avec diverses options de cours de musculation.

À partir d'aujourd'hui, les nouveaux plans d'abonnement et la fonction Gym seront accessibles dans les cinq marchés où Peloton est présent, à savoir les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Australie.

Il est essentiel de noter que les nouveaux plans d'abonnement ne remplacent pas l'abonnement standard à Peloton de 44 $ par mois requis pour participer à des cours sur les équipements domestiques de l'entreprise.

Dans un communiqué, Leslie Berland, directrice du marketing de Peloton, a déclaré : "Avec cette relance de la marque, nous reflétons l'éclat et la plénitude de tout ce que Peloton a à offrir à tout le monde. Nous changeons les perceptions, de la maison à l'extérieur, des amateurs de fitness aux personnes de tous niveaux, de l'exclusivité à l'inclusion de tous les membres Peloton, présents et futurs. Nos instructeurs et nos membres vivent et respirent la véritable expérience Peloton chaque jour. Nous sommes ravis d'apporter cette énergie et cette inspiration au monde entier."

La popularité de Peloton s'est accrue pendant la pandémie, car les gens cherchaient des moyens de faire de l'exercice à la maison lorsqu'ils étaient confinés. Cependant, avec la réouverture des salles de sport, la demande pour les équipements de l'entreprise a diminué. Le PDG de Peloton, Barry McCarthy, qui a rejoint l'entreprise l'année dernière, a informé les investisseurs que le "chemin vers la terre promise" de l'entreprise était son application mobile.

L'annonce d'aujourd'hui souligne les efforts de Peloton pour réduire sa dépendance à l'égard des ventes de matériel. L'entreprise cible les clients qui n'ont pas les moyens d'acheter du matériel avec ces nouvelles options d'abonnement. Se concentrer sur les revenus des services est une étape logique pour Peloton, puisque l'entreprise a généré près de 290 millions de dollars grâce aux abonnements au cours du dernier trimestre, alors qu'elle a perdu plus de 17 millions de dollars avec son matériel.

