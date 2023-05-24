تعيد Peloton اختراع تطبيق اللياقة البدنية الخاص بها من خلال تزويد المستخدمين بثلاثة مستويات اشتراك مختلفة ، بما في ذلك فئة مجانية جديدة وطبقة راقية بسعر 24 دولارًا في الشهر. يهدف التجديد إلى إعادة وضع Peloton كشركة لياقة بدنية شاملة بدلاً من مجرد الاعتراف بها كشركة دراجات منزلية.

توفر طبقة المبتدئين ، التي يطلق عليها اسم Peloton App Free ، إمكانية الوصول إلى أكثر من 50 دورة تدريبية تغطي 12 فئة للياقة البدنية. يتميز هذا المستوى بتشكيلة دورية من الفصول الدراسية المعروضة ، والتي سيتم تحديثها بانتظام ، ولكنها لا تشمل الجلسات المباشرة.

Peloton App One هو المستوى المتوسط ، وكان موجودًا سابقًا قبل الإصلاح ، ويكلف 12.99 دولارًا شهريًا. يمنح المستخدمين وصولاً غير محدود إلى آلاف الفصول من 9 من أساليب Peloton الستة عشر ، بما في ذلك القوة والتأمل والمشي في الهواء الطلق واليوجا وغيرها ، إلى جانب جميع الفصول المتاحة في المستوى المجاني. يمكن لأعضاء App One المشاركة في ما يصل إلى ثلاث جلسات كارديو قائمة على المعدات شهريًا ، مثل دروس ركوب الدراجات ، و Tread ، و Row. علاوة على ذلك ، يمكن للأعضاء الوصول إلى الدورات التدريبية الحية الجديدة عند الطلب والتحديات والبرامج والمجموعات في Peloton.

المستوى الثالث ، المسمى Peloton App + ، يأتي بسعر شهري قدره 24 دولارًا ويوفر وصولاً غير محدود إلى مكتبة Peloton الواسعة ، باستثناء فصول Lanebreak أو Scenic. يشمل هذا المستوى جميع عروض فئة App One ويفتح الوصول إلى الآلاف من جلسات القلب القائمة على المعدات على أي دراجة داخلية ، أو جهاز الجري ، أو التجديف. علاوة على ذلك ، يمنح هذا المستوى الدخول الحصري للفصول.

بالإضافة إلى ذلك ، يقدم تطبيق Peloton الذي تم إصلاحه وظيفة جديدة "Gym" ، مما يسمح للمستخدمين بإحضار التطبيق إلى صالة الألعاب الرياضية معهم. هذه الميزة متاحة في جميع خطط الاشتراك. يسلط بيلوتون الضوء على أن هذا الإطلاق يمثل عرضه الأول على الإطلاق مع التدريبات المكتوبة ، والموضحة في مقاطع الفيديو الداعمة ، والمصممة ليتم تنفيذها بالسرعة التي يفضلها المستخدم. سيتمكن المشتركون من الوصول إلى مجموعة متنوعة من الإجراءات القائمة على الأرضية مع خيارات مختلفة لفئات القوة.

ابتداءً من اليوم ، ستكون خطط العضوية المجددة وميزة الصالة الرياضية متاحة في جميع الأسواق الخمسة التي تعمل فيها بيلوتون ، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا.

من الضروري ملاحظة أن خطط الاشتراك الجديدة لا تحل محل اشتراك Peloton القياسي البالغ 44 دولارًا شهريًا المطلوب للانخراط في فصول على معدات الشركة المنزلية.

وقالت ليزلي بيرلاند ، كبيرة مسؤولي التسويق في بيلوتون ، في بيان: "مع إعادة إطلاق هذه العلامة التجارية ، فإننا نعكس الحيوية والامتلاء في كل ما تقدمه شركة بيلوتون للجميع. نحن نحول التصورات من المنزل إلى كل مكان ، ومن عشاق اللياقة البدنية إلى الأشخاص على جميع المستويات ، والحصرية إلى الشمولية عبر جميع أعضاء Peloton ، الحاضر والمستقبل. يعيش المدربون والأعضاء لدينا ويتنفسون تجربة بيلوتون الحقيقية كل يوم. نحن متحمسون لجلب تلك الطاقة والإلهام إلى العالم ".

نمت شعبية بيلوتون خلال الوباء حيث سعى الأفراد إلى طرق لممارسة الرياضة في المنزل عندما يكونون محصورين. ومع ذلك ، مع إعادة فتح الصالات الرياضية ، انخفض الطلب على معدات الشركة. أبلغ باري مكارثي ، الرئيس التنفيذي لشركة بيلوتون ، الذي انضم إلى الشركة العام الماضي ، المستثمرين أن "طريق الشركة إلى الأرض الموعودة" هو تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها.

يؤكد إعلان اليوم على جهود Peloton لتقليل اعتمادها على مبيعات الأجهزة. تستهدف الشركة العملاء الذين قد لا يتحملون أجهزتها بخيارات الاشتراك الجديدة هذه. يُعد التركيز على إيرادات الخدمة خطوة منطقية لشركة Peloton ، حيث حققت الشركة ما يقرب من 290 مليون دولار من الاشتراكات في الربع الأخير بينما خسرت أكثر من 17 مليون دولار على أجهزتها.

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