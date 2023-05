Peloton menciptakan kembali aplikasi kebugarannya dengan memberi pengguna tiga tingkat langganan yang berbeda, termasuk tingkat gratis baru dan tingkat atas dengan harga $24 per bulan. Perombakan tersebut bermaksud untuk memposisikan ulang Peloton sebagai perusahaan kebugaran yang komprehensif alih-alih hanya diakui sebagai perusahaan sepeda rumahan.

Tingkat entry-level, dijuluki Peloton App Free, menawarkan akses ke lebih dari 50 kursus yang mencakup 12 kategori kebugaran. Tingkatan ini menampilkan bermacam-macam kelas yang ditampilkan secara bergilir, yang akan diperbarui secara berkala, tetapi tidak termasuk sesi langsung.

Peloton App One adalah tingkat menengah, yang sebelumnya sudah ada sebelum perombakan, dengan biaya $12,99 per bulan. Ini memberi pengguna akses tak terbatas ke ribuan kelas dari 9 dari 16 modalitas Peloton, termasuk Kekuatan, Meditasi, Jalan Luar Ruangan, Yoga, dan lainnya, bersama dengan semua kelas yang tersedia di tingkat gratis. Anggota App One dapat berpartisipasi hingga tiga sesi kardio berbasis peralatan per bulan, seperti kelas Bersepeda, Tapak, dan Baris. Selain itu, anggota dapat mengakses kursus baru sesuai permintaan dan langsung, Tantangan, Program, dan Koleksi Peloton.

Tingkat ketiga, bernama Peloton App+, hadir dengan label harga bulanan $24 dan menyediakan akses tak terbatas ke perpustakaan Peloton yang luas, tidak termasuk kelas Lanebreak atau Scenic. Tingkat ini mencakup semua penawaran tingkat App One dan membuka akses ke ribuan sesi kardio berbasis peralatan di sepeda dalam ruangan, treadmill, atau pendayung apa pun. Selain itu, tingkat ini memberikan akses masuk eksklusif ke kelas.

Selain itu, aplikasi Peloton yang dirombak memperkenalkan fungsi 'Gym' baru, yang memungkinkan pengguna membawa aplikasi ke gym bersama mereka. Fitur ini tersedia di semua paket langganan. Peloton menyoroti bahwa peluncuran ini merupakan penawaran pertamanya dengan latihan tertulis, didemonstrasikan dalam video pendukung, dan dirancang untuk dilakukan dengan kecepatan pilihan pengguna. Pelanggan akan memiliki akses ke berbagai rutinitas berbasis lantai dengan berbagai pilihan kelas kekuatan.

Mulai hari ini, paket keanggotaan yang diperbarui dan fitur Gym akan dapat diakses di kelima pasar tempat Peloton beroperasi, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Inggris Raya, Jerman, dan Australia.

Penting untuk dicatat bahwa paket langganan baru tidak menggantikan standar langganan Peloton $44 per bulan yang diperlukan untuk terlibat dalam kelas peralatan rumah tangga perusahaan.

Dalam sebuah pernyataan, Chief Marketing Officer Peloton Leslie Berland berkata, “Dengan peluncuran kembali merek ini, kami mencerminkan semangat dan kepenuhan dari semua yang ditawarkan Peloton kepada semua orang. Kami mengubah persepsi dari di rumah ke di mana saja, penggemar kebugaran ke orang-orang di semua tingkatan, eksklusivitas ke inklusivitas di semua Anggota Peloton, sekarang dan masa depan. Instruktur dan Anggota kami menjalani dan menghirup pengalaman Peloton yang sebenarnya setiap hari. Kami bersemangat untuk membawa energi dan inspirasi itu ke dunia.”

Popularitas Peloton tumbuh selama pandemi karena individu mencari cara untuk berolahraga di rumah saat terkurung. Namun, dengan dibukanya kembali gym, permintaan peralatan perusahaan menurun. CEO Peloton, Barry McCarthy, yang bergabung dengan perusahaan tahun lalu, memberi tahu investor bahwa 'jalan menuju tanah yang dijanjikan' perusahaan adalah aplikasi selulernya.

Pengumuman hari ini menekankan upaya Peloton untuk mengurangi ketergantungannya pada penjualan perangkat keras. Perusahaan menargetkan pelanggan yang mungkin tidak mampu membeli peralatan perangkat kerasnya dengan opsi langganan baru ini. Berfokus pada pendapatan layanan adalah langkah logis untuk Peloton, karena perusahaan menghasilkan hampir $290 juta dari langganan pada kuartal terakhir sementara kehilangan lebih dari $17 juta pada perangkat kerasnya.

