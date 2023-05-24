Peloton正在重塑其健身应用，为用户提供三种不同的订阅层级，包括新的免费层级和每月定价24美元的高档层级。改造的目的是将Peloton重新定位为一家综合健身公司，而不是仅仅被认为是一家家用自行车公司。

入门级被称为Peloton应用程序免费版，提供50多个课程，涵盖12个健身类别。这一层的特点是展示的课程种类轮流，将定期更新，但不包括现场课程。

Peloton App One是中间层，在大修之前就已经存在，每月费用为12.99美元。它允许用户无限制地使用Peloton 16种模式中的9种，包括力量、冥想、户外行走、瑜伽等，以及免费层中的所有课程。App One会员每月最多可以参加三次基于设备的有氧运动课程，如自行车、跑步和划船课程。此外，会员可以访问新的按需和实时课程、Peloton的挑战、计划和收藏。

第三层，名为Peloton App+，每月价格为24美元，可无限制地使用Peloton的庞大资料库，但不包括Lanebreak或Scenic课程。该层级包括App One层级的所有产品，并可在任何室内自行车、跑步机或划船机上获得数千种基于设备的有氧运动课程。此外，该层级还提供独家课程的准入。

此外，Peloton的大修应用程序引入了一个新的 "健身房 "功能，允许用户将应用程序带入健身房。这项功能适用于所有订阅计划。Peloton强调，这次推出的产品是其有史以来第一次提供的锻炼，这些锻炼是写出来的，在辅助视频中演示，并设计为以用户喜欢的速度进行。用户将有机会获得各种基于地板的锻炼，以及各种力量类的选择。

从今天开始，改进后的会员计划和健身房功能将在Peloton运营的所有五个市场中使用，包括美国、加拿大、英国、德国和澳大利亚。

必须注意的是，新的订阅计划并不取代每月44美元的Peloton标准订阅，这是在该公司的家用设备上参与课程所必需的。

在一份声明中，Peloton的首席营销官Leslie Berland说："通过这次品牌重启，我们反映了Peloton为每个人提供的一切的活力和充实。我们正在转变观念，从家庭到各地，从健身爱好者到各个层次的人，从排他性到包容所有Peloton会员，现在和未来。我们的教练和会员每天都生活和呼吸着真正的Peloton体验。我们很高兴能把这种能量和灵感带到世界上"。

在大流行期间，Peloton的受欢迎程度不断提高，因为人们在受限时寻求在家锻炼的方法。然而，随着健身房的重新开放，对该公司设备的需求有所下降。去年加入该公司的Peloton公司首席执行官巴里-麦卡锡（Barry McCarthy）告诉投资者，该公司的 "通往应许之地的道路 "是其移动应用程序。

今天的公告强调了Peloton减少对硬件销售依赖的努力。该公司正通过这些新的订阅选项瞄准那些可能买不起其硬件设备的客户。专注于服务收入对Peloton来说是一个合乎逻辑的步骤，因为该公司在上个季度从订阅中获得了近2.9亿美元的收入，而在硬件上的损失超过1700万美元。

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