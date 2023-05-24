Компания Peloton пересматривает свое фитнес-приложение, предлагая пользователям три различных уровня подписки, включая новый бесплатный уровень и элитный по цене 24 доллара в месяц. Реконструкция призвана изменить позиционирование Peloton как комплексной фитнес-компании, а не просто как фирмы по продаже домашних велосипедов.

Начальный уровень, получивший название Peloton App Free, предлагает доступ к более чем 50 курсам, охватывающим 12 категорий фитнеса. На этом уровне представлен ротируемый ассортимент показанных занятий, который будет регулярно обновляться, но не включает живые занятия.

Peloton App One - это средний уровень, существовавший до модернизации, его стоимость составляет $12,99 в месяц. Оно предоставляет пользователям неограниченный доступ к тысячам занятий из 9 из 16 направлений Peloton, включая силовые тренировки, медитацию, ходьбу на свежем воздухе, йогу и другие, а также ко всем занятиям, доступным в бесплатном уровне. Участники App One могут посещать до трех кардиотренировок на оборудовании в месяц, таких как велотренажер, бег и гребля. Кроме того, участники могут получить доступ к новым курсам по запросу и в режиме реального времени, к задачам, программам и коллекциям Peloton.

Третий уровень, названный Peloton App+, стоит $24 в месяц и предоставляет неограниченный доступ к обширной библиотеке Peloton, за исключением занятий Lanebreak и Scenic. Этот уровень включает в себя все предложения уровня App One и открывает доступ к тысячам кардиозанятий на любом оборудовании - велосипеде, беговой дорожке или гребном тренажере. Кроме того, этот уровень дает эксклюзивный доступ к занятиям.

Кроме того, в обновленном приложении Peloton появилась новая функция "Тренажерный зал", позволяющая пользователям брать приложение с собой в спортзал. Эта функция доступна во всех планах подписки. Peloton подчеркивает, что этот запуск представляет собой первое в истории компании предложение с тренировками, которые расписаны, продемонстрированы в видеороликах и предназначены для выполнения в удобном для пользователя темпе. Подписчики получат доступ к разнообразным тренировкам на полу и различным вариантам силовых занятий.

Начиная с сегодняшнего дня, обновленные планы членства и функция тренажерного зала будут доступны на всех пяти рынках, где работает Peloton, включая США, Канаду, Великобританию, Германию и Австралию.

Важно отметить, что новые планы подписки не заменяют стандартную подписку Peloton за 44 доллара в месяц, необходимую для занятий на домашнем оборудовании компании.

В своем заявлении директор по маркетингу компании Peloton Лесли Берланд сказал: "Перезапуском бренда мы отражаем живость и полноту всего, что Peloton может предложить каждому. Мы переводим восприятие с домашнего на повсеместное, с энтузиастов фитнеса на людей всех уровней, с эксклюзивности на инклюзивность всех членов Peloton, настоящих и будущих. Наши инструкторы и члены клуба живут и дышат настоящим опытом Peloton каждый день. Мы рады принести эту энергию и вдохновение в мир".

Популярность Peloton выросла во время пандемии, поскольку люди искали способы заниматься дома, когда они были ограничены в возможностях. Однако с возобновлением работы спортивных залов спрос на оборудование компании снизился. Генеральный директор Peloton Барри Маккарти, который пришел в компанию в прошлом году, сообщил инвесторам, что "путь к земле обетованной" - это мобильное приложение компании.

Сегодняшнее объявление подчеркивает усилия Peloton по снижению зависимости от продаж оборудования. Компания ориентируется на клиентов, которые не могут позволить себе аппаратное оборудование, предлагая новые варианты подписки. Сосредоточение внимания на доходах от услуг - логичный шаг для Peloton, поскольку в последнем квартале компания получила около 290 миллионов долларов от подписки, в то время как потери от продажи оборудования составили более 17 миллионов долларов.

Поскольку любители физических упражнений ищут инновационные варианты, платформы разработки no и low-code, такие как AppMaster.io, позволяют цифровым решениям идти в ногу с быстро меняющимися требованиями фитнес-индустрии.