Peloton vindt zijn fitness-app opnieuw uit door gebruikers drie verschillende abonnementsniveaus te bieden, waaronder een nieuw gratis niveau en een duurder niveau van 24 dollar per maand. De vernieuwing is bedoeld om Peloton te herpositioneren als een uitgebreid fitnessbedrijf in plaats van alleen maar erkend te worden als een bedrijf voor thuisfietsen.

Het instapniveau, genaamd Peloton App Free, biedt toegang tot meer dan 50 cursussen in 12 fitnesscategorieën. Dit niveau biedt een roulerend assortiment van lessen die regelmatig worden bijgewerkt, maar bevat geen live-sessies.

Peloton App One is het middelste niveau, dat al bestond voor de revisie, en kost $12,99 per maand. Het geeft gebruikers onbeperkte toegang tot duizenden lessen van 9 van de 16 modaliteiten van Peloton, waaronder kracht, meditatie, buiten wandelen, yoga, en anderen, samen met alle lessen beschikbaar in de gratis tier. App One leden kunnen deelnemen aan maximaal drie cardio sessies per maand, zoals Cycling, Tread en Row lessen. Bovendien hebben leden toegang tot nieuwe on-demand en live cursussen, Peloton Challenges, Programs en Collections.

Het derde niveau, genaamd Peloton App+, komt met een maandelijks prijskaartje van $24 en biedt onbeperkte toegang tot Peloton's uitgebreide bibliotheek, met uitzondering van Lanebreak of Scenic lessen. Dit niveau omvat alle aanbiedingen van het eerste niveau en geeft toegang tot duizenden cardiosessies op een indoorfiets, loopband of roeier. Bovendien geeft dit niveau exclusieve toegang tot de lessen.

Daarnaast introduceert Peloton's vernieuwde app een nieuwe 'Gym' functie, waarmee gebruikers de app mee de sportschool in kunnen nemen. Deze functie is beschikbaar voor alle abonnementen. Peloton benadrukt dat deze lancering de allereerste is met uitgeschreven trainingen, gedemonstreerd in ondersteunende video's en ontworpen om te worden uitgevoerd in het tempo van de gebruiker. Abonnees zullen toegang hebben tot een verscheidenheid aan op de vloer gebaseerde routines met verschillende opties voor krachtlessen.

Vanaf vandaag zullen de vernieuwde lidmaatschapsplannen en Gym-functie toegankelijk zijn in alle vijf markten waar Peloton actief is, waaronder de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Australië.

Het is essentieel om op te merken dat de nieuwe abonnementen niet in de plaats komen van het standaard Peloton-abonnement van 44 dollar per maand dat nodig is om lessen te volgen op de thuisapparatuur van het bedrijf.

In een verklaring zei Leslie Berland, Chief Marketing Officer van Peloton: "Met deze herlancering weerspiegelen we de levendigheid en de volheid van alles wat Peloton iedereen te bieden heeft. We verschuiven percepties van thuis naar overal, fitness enthousiastelingen naar mensen op alle niveaus, exclusiviteit naar inclusiviteit voor alle Peloton leden, nu en in de toekomst. Onze instructeurs en leden leven en ademen de echte Peloton ervaring elke dag. We zijn enthousiast om die energie en inspiratie de wereld in te brengen."

De populariteit van Peloton groeide tijdens de pandemie toen mensen naar manieren zochten om thuis te trainen als ze beperkt waren. Echter, met de heropening van sportscholen daalde de vraag naar de apparatuur van het bedrijf. De CEO van Peloton, Barry McCarthy, die vorig jaar bij het bedrijf kwam werken, liet de investeerders weten dat de 'weg naar het beloofde land' van het bedrijf de mobiele app is.

De aankondiging van vandaag benadrukt de inspanningen van Peloton om minder afhankelijk te worden van de verkoop van hardware. Het bedrijf richt zich met deze nieuwe abonnementsopties op klanten die zich de hardwareapparatuur misschien niet kunnen veroorloven. Focussen op inkomsten uit diensten is een logische stap voor Peloton, aangezien het bedrijf in het laatste kwartaal bijna 290 miljoen dollar genereerde uit abonnementen, terwijl het meer dan 17 miljoen dollar verloor op zijn hardware.

low-code Nu sportliefhebbers op zoek zijn naar innovatieve opties, maken ontwikkelplatforms zoals AppMaster.io digitale oplossingen mogelijk om gelijke tred te houden met de snel veranderende eisen van de fitnessindustrie.