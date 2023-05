Peloton sta reinventando la sua app per il fitness offrendo agli utenti tre diversi livelli di abbonamento, tra cui un nuovo livello gratuito e uno di fascia alta al prezzo di 24 dollari al mese. Il rinnovamento intende riposizionare Peloton come un'azienda di fitness completa, invece di essere semplicemente riconosciuta come un'azienda di biciclette a domicilio.

Il livello base, denominato Peloton App Free, offre l'accesso a oltre 50 corsi che coprono 12 categorie di fitness. Questo livello presenta un assortimento a rotazione di lezioni in vetrina, che verrà aggiornato regolarmente, ma non include sessioni dal vivo.

Peloton App One è il livello intermedio, già esistente prima della revisione, e costa 12,99 dollari al mese. Garantisce agli utenti l'accesso illimitato a migliaia di lezioni di 9 delle 16 modalità di Peloton, tra cui Forza, Meditazione, Camminata all'aperto, Yoga e altre, oltre a tutte le lezioni disponibili nel livello gratuito. I membri dell'App One possono partecipare a un massimo di tre sessioni cardio basate su attrezzature al mese, come le lezioni di Cycling, Tread e Row. Inoltre, i membri possono accedere a nuovi corsi on-demand e dal vivo, alle Sfide, ai Programmi e alle Collezioni di Peloton.

Il terzo livello, denominato Peloton App+, ha un prezzo mensile di 24 dollari e offre un accesso illimitato alla vasta libreria di Peloton, esclusi i corsi Lanebreak o Scenic. Questo livello include tutte le offerte del livello App One e sblocca l'accesso a migliaia di sessioni cardio basate su attrezzature su qualsiasi cyclette, tapis roulant o vogatore. Inoltre, questo livello garantisce l'accesso esclusivo alle lezioni.

Inoltre, l'app rinnovata di Peloton introduce una nuova funzione "Palestra", che consente agli utenti di portare l'app in palestra con sé. Questa funzione è disponibile per tutti i piani di abbonamento. Peloton sottolinea che questo lancio rappresenta la sua prima offerta in assoluto con allenamenti scritti, dimostrati in video di supporto e progettati per essere eseguiti al ritmo preferito dall'utente. Gli abbonati avranno accesso a una serie di routine a corpo libero con varie opzioni di lezioni di forza.

A partire da oggi, i piani di abbonamento rinnovati e la funzione Gym saranno accessibili in tutti e cinque i mercati in cui Peloton opera, tra cui Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania e Australia.

È essenziale notare che i nuovi piani di abbonamento non sostituiscono l'abbonamento standard a Peloton di 44 dollari al mese, necessario per partecipare alle lezioni sulle attrezzature domestiche dell'azienda.

In un comunicato, Leslie Berland, Chief Marketing Officer di Peloton, ha dichiarato: "Con questo rilancio del marchio, stiamo riflettendo la vivacità e la pienezza di tutto ciò che Peloton ha da offrire a tutti. Stiamo spostando la percezione da casa a tutto il mondo, dagli appassionati di fitness alle persone a tutti i livelli, dall'esclusività all'inclusione di tutti i membri Peloton, presenti e futuri. I nostri istruttori e membri vivono e respirano ogni giorno la vera esperienza Peloton. Siamo entusiasti di portare questa energia e questa ispirazione nel mondo".

La popolarità di Peloton è cresciuta durante la pandemia, poiché le persone cercavano un modo per allenarsi a casa quando erano costrette a farlo. Tuttavia, con la riapertura delle palestre, la domanda di attrezzature dell'azienda è diminuita. L'amministratore delegato di Peloton, Barry McCarthy, entrato in azienda l'anno scorso, ha informato gli investitori che la "strada verso la terra promessa" dell'azienda è la sua applicazione mobile.

L'annuncio di oggi sottolinea gli sforzi di Peloton per ridurre la sua dipendenza dalle vendite di hardware. Con queste nuove opzioni di abbonamento, l'azienda si rivolge ai clienti che non possono permettersi le sue attrezzature hardware. Concentrarsi sui ricavi dei servizi è un passo logico per Peloton, visto che nell'ultimo trimestre l'azienda ha generato quasi 290 milioni di dollari dagli abbonamenti, mentre ha perso più di 17 milioni di dollari con l'hardware.

