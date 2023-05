Peloton na nowo odkrywa swoją aplikację fitness, zapewniając użytkownikom trzy różne poziomy subskrypcji, w tym nowy bezpłatny poziom i ekskluzywny poziom w cenie 24 USD miesięcznie. Zmiana ma na celu repozycjonowanie Peloton jako kompleksowej firmy fitness, a nie tylko jako firmy oferującej rowery domowe.

Poziom podstawowy, nazwany Peloton App Free, oferuje dostęp do ponad 50 kursów obejmujących 12 kategorii fitness. Poziom ten obejmuje rotacyjny asortyment prezentowanych zajęć, które będą regularnie aktualizowane, ale nie obejmuje sesji na żywo.

Peloton App One to środkowa warstwa, która istniała wcześniej przed remontem i kosztuje 12,99 USD miesięcznie. Zapewnia użytkownikom nieograniczony dostęp do tysięcy zajęć z 9 z 16 modalności Peloton, w tym siły, medytacji, chodzenia na świeżym powietrzu, jogi i innych, wraz ze wszystkimi zajęciami dostępnymi w bezpłatnej warstwie. Członkowie App One mogą uczestniczyć w maksymalnie trzech sesjach cardio opartych na sprzęcie miesięcznie, takich jak jazda na rowerze, bieżnia i wiosłowanie. Ponadto członkowie mają dostęp do nowych kursów na żądanie i na żywo, wyzwań, programów i kolekcji Peloton.

Trzecia warstwa, nazwana Peloton App+, kosztuje 24 USD miesięcznie i zapewnia nieograniczony dostęp do ogromnej biblioteki Peloton, z wyłączeniem zajęć Lanebreak lub Scenic. Poziom ten obejmuje wszystkie oferty poziomu App One i odblokowuje dostęp do tysięcy sesji cardio opartych na sprzęcie na dowolnym rowerze stacjonarnym, bieżni lub wioślarzu. Co więcej, ten poziom zapewnia ekskluzywny wstęp na zajęcia.

Dodatkowo, odnowiona aplikacja Peloton wprowadza nową funkcję "Siłownia", umożliwiając użytkownikom zabranie aplikacji ze sobą na siłownię. Funkcja ta jest dostępna we wszystkich planach abonamentowych. Peloton podkreśla, że ta premiera stanowi pierwszą w historii ofertę z rozpisanymi treningami, zademonstrowanymi w pomocniczych filmach i zaprojektowanymi do wykonywania w preferowanym przez użytkownika tempie. Subskrybenci będą mieli dostęp do różnorodnych ćwiczeń na podłodze z różnymi opcjami zajęć siłowych.

Od dziś odnowione plany członkostwa i funkcja siłowni będą dostępne na wszystkich pięciu rynkach, na których działa Peloton, w tym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Australii.

Należy zauważyć, że nowe plany subskrypcji nie zastępują standardowej subskrypcji Peloton w wysokości 44 USD miesięcznie, wymaganej do uczestnictwa w zajęciach na sprzęcie domowym firmy.

W oświadczeniu dyrektor ds. marketingu Peloton, Leslie Berland, powiedziała: "Dzięki ponownemu wprowadzeniu marki odzwierciedlamy żywiołowość i pełnię wszystkiego, co Peloton ma do zaoferowania każdemu. Zmieniamy percepcję z domu na wszędzie, z entuzjastów fitnessu na ludzi na wszystkich poziomach, z ekskluzywności na integrację wszystkich obecnych i przyszłych członków Peloton. Nasi instruktorzy i członkowie żyją i oddychają prawdziwym doświadczeniem Peloton każdego dnia. Cieszymy się, że możemy przenieść tę energię i inspirację na cały świat".

Popularność Peloton wzrosła podczas pandemii, gdy ludzie szukali sposobów na ćwiczenia w domu, gdy są ograniczeni. Jednak wraz z ponownym otwarciem siłowni popyt na sprzęt firmy spadł. Dyrektor generalny Peloton, Barry McCarthy, który dołączył do firmy w zeszłym roku, poinformował inwestorów, że "drogą do ziemi obiecanej" firmy jest jej aplikacja mobilna.

Dzisiejsze ogłoszenie podkreśla wysiłki Peloton zmierzające do zmniejszenia zależności od sprzedaży sprzętu. Firma kieruje te nowe opcje subskrypcji do klientów, których nie stać na sprzęt. Skoncentrowanie się na przychodach z usług jest logicznym krokiem dla Peloton, ponieważ firma wygenerowała prawie 290 milionów dolarów z subskrypcji w ostatnim kwartale, tracąc ponad 17 milionów dolarów na swoim sprzęcie.

Ponieważ entuzjaści ćwiczeń szukają innowacyjnych opcji, platformy programistyczne nie i low-code, takie jak AppMaster.io, umożliwiają cyfrowe rozwiązania, aby dotrzymać kroku szybko zmieniającym się wymaganiom branży fitness.