Peloton erfindet seine Fitness-App neu, indem es seinen Nutzern drei verschiedene Abo-Stufen anbietet, darunter eine neue kostenlose Stufe und eine gehobene Stufe mit einem Preis von 24 US-Dollar pro Monat. Mit der Überarbeitung soll Peloton als umfassendes Fitnessunternehmen positioniert werden, anstatt nur als Anbieter von Heimtrainern wahrgenommen zu werden.

Die Einstiegsstufe, die Peloton App Free genannt wird, bietet Zugang zu über 50 Kursen aus 12 Fitnesskategorien. Diese Stufe bietet eine rotierende Auswahl an vorgestellten Kursen, die regelmäßig aktualisiert wird, aber keine Live-Sitzungen beinhaltet.

Peloton App One ist die mittlere Stufe, die es bereits vor der Überarbeitung gab, und kostet 12,99 US-Dollar pro Monat. Sie gewährt den Nutzern unbegrenzten Zugang zu Tausenden von Kursen aus 9 der 16 Modalitäten von Peloton, darunter Krafttraining, Meditation, Outdoor Walking, Yoga und andere, zusammen mit allen Kursen, die in der kostenlosen Stufe verfügbar sind. App One-Mitglieder können an bis zu drei gerätegestützten Cardio-Kursen pro Monat teilnehmen, wie z. B. Cycling-, Tread- und Row-Kurse. Darüber hinaus haben die Mitglieder Zugang zu neuen On-Demand- und Live-Kursen sowie zu den Herausforderungen, Programmen und Sammlungen von Peloton.

Die dritte Stufe mit dem Namen Peloton App+ kostet 24 US-Dollar pro Monat und bietet unbegrenzten Zugang zur umfangreichen Bibliothek von Peloton, mit Ausnahme von Lanebreak- oder Scenic-Kursen. Diese Stufe beinhaltet alle Angebote der App One Stufe und ermöglicht den Zugang zu Tausenden von gerätebasierten Cardio-Sessions auf jedem Indoor-Bike, Laufband oder Rudergerät. Außerdem gewährt diese Stufe exklusiven Zugang zu den Kursen.

Darüber hinaus bietet die überarbeitete Peloton-App eine neue "Gym"-Funktion, mit der die Nutzer die App mit ins Fitnessstudio nehmen können. Diese Funktion ist für alle Abonnementpläne verfügbar. Peloton hebt hervor, dass es mit dieser Einführung zum ersten Mal Workouts anbietet, die ausgeschrieben sind, in unterstützenden Videos demonstriert werden und so gestaltet sind, dass sie im bevorzugten Tempo des Nutzers ausgeführt werden können. Die Abonnenten haben Zugang zu einer Vielzahl von bodenbasierten Routinen mit verschiedenen Kraftkursoptionen.

Ab heute werden die überarbeiteten Mitgliedschaftspläne und die Fitnessstudio-Funktion in allen fünf Märkten, in denen Peloton tätig ist, verfügbar sein, darunter die Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, Deutschland und Australien.

Es ist wichtig zu beachten, dass die neuen Abonnementpläne nicht das Standardabonnement von Peloton im Wert von 44 US-Dollar pro Monat ersetzen, das für die Teilnahme an Kursen auf den Heimgeräten des Unternehmens erforderlich ist.

In einer Erklärung sagte Leslie Berland, Chief Marketing Officer von Peloton: "Mit diesem Markenrelaunch spiegeln wir die Lebendigkeit und Fülle all dessen wider, was Peloton für jedermann zu bieten hat. Wir verlagern die Wahrnehmung von zu Hause nach überall, von Fitness-Enthusiasten zu Menschen auf allen Ebenen, von Exklusivität zu Inklusivität für alle Peloton-Mitglieder, jetzt und in Zukunft. Unsere Trainer und Mitglieder leben und atmen das wahre Peloton-Erlebnis jeden Tag. Wir freuen uns darauf, diese Energie und Inspiration in die Welt hinauszutragen."

Die Popularität von Peloton wuchs während der Pandemie, da die Menschen nach Möglichkeiten suchten, zu Hause zu trainieren, wenn sie eingeschränkt waren. Mit der Wiedereröffnung von Fitnessstudios ging jedoch die Nachfrage nach den Geräten des Unternehmens zurück. Der CEO von Peloton, Barry McCarthy, der im vergangenen Jahr zum Unternehmen kam, teilte den Investoren mit, dass der "Weg ins gelobte Land" die mobile App des Unternehmens sei.

Die heutige Ankündigung unterstreicht die Bemühungen von Peloton, seine Abhängigkeit vom Hardwareverkauf zu verringern. Mit den neuen Abonnement-Optionen zielt das Unternehmen auf Kunden, die sich die Hardware-Ausrüstung nicht leisten können. Die Fokussierung auf Serviceeinnahmen ist ein logischer Schritt für Peloton, da das Unternehmen im letzten Quartal fast 290 Millionen Dollar mit Abonnements erwirtschaftete, während es mit seiner Hardware mehr als 17 Millionen Dollar verlor.

Da Fitness-Enthusiasten nach innovativen Optionen suchen, ermöglichen no und low-code Entwicklungsplattformen wie AppMaster.io digitale Lösungen, um mit den sich schnell ändernden Anforderungen der Fitnessbranche Schritt zu halten.