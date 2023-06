Opera kısa süre önce web tarayıcısının Opera One adlı yeni ve geliştirilmiş bir sürümünü tanıttı. Bu yenilenmiş yineleme, Microsoft Edge'in Bing sohbet robotuna benzeyen Aria adlı yapay zeka destekli bir sohbet robotu ile donatılmış olarak gelir. Aria, tarayıcının kenar çubuğunda bulunur ve gerçek zamanlı verileri kullanarak sorguları yanıtlayabilir, metin yazabilir veya kod üretebilir, beyin fırtınası yapabilir ve daha fazlasını yapabilir.

Aria, Opera'nın Composer AI motoru tarafından desteklenmektedir ve OpenAI GPT modeline bağlıdır. Opera kullanıcıları, bir Opera hesabına kaydolarak Aria'ya erişebilir. Hesap ayarlandığında, kullanıcılar sohbetleri başlatmak için tarayıcının sol tarafında bulunan Aria simgesine tıklayabilir. Opera bu yeni tarayıcı sürümünün testlerini bu yılın Mayıs ayında başlatmıştı ve artık herkes tarafından erişilebilir durumda.

Aria'yı Bing on Edge ile karşılaştırırken, birkaç benzersiz gücün yanı sıra birkaç benzerlik de ortaya çıktı. Dikkate değer bir özellik, kullanıcıların sorguları veya istemleri göndermek için komut satırı benzeri bir yer paylaşımı kullanarak kenar çubuğunu açmadan Aria'ya erişebilmeleridir. Chatbot ayrıca kullanıcıların bir web sayfasındaki metni vurgulamasına olanak tanıyarak Aria'nın vurgulanan içeriği çevirmesi, açıklaması veya ilgili konuları çevrimiçi bulması için bir menü sunar.

Aria'nın yetenekleri, Edge'deki Bing sohbet robotunun yeteneklerine yaklaşsa da, belirli sınırlamalar mevcuttur. Örneğin, Aria, sorular için konuşma stillerinin hızlı bir şekilde seçilmesine izin veren menü sisteminden yoksundur. Ayrıca, oluşturulan metnin tonunu, biçimini ve uzunluğunu seçmek için tek tıklatmalı seçenekleri de göstermez.

Kullanıcılar yine de Aria'nın çıktısını ayarlayabilir; ancak, manuel olarak ayarlama talep etmeleri gerekir. Yeni bir araç olduğu göz önüne alındığında, Opera'nın Aria'nın işlevselliğini zamanla iyileştirmesini bekleyebiliriz. Görüntü oluşturma gibi ek yetenekler, bu gelişmekte olan tarayıcı arkadaşı için ufukta görünebilir. Microsoft, sağlıklı rekabet ortamını hazırlayarak tarayıcısına görüntü oluşturma özelliğini zaten ekledi.

Aria dışında Opera One, ilgili sekmeleri içeriğe göre otomatik olarak gruplandıran yeni sekme adaları gibi çeşitli geliştirmeler içerir . Ayrıca yeni bir tasarıma ve yükseltilmiş bir tarayıcı mimarisine sahiptir. Kullanıcılar Aria'yı ve yeni Opera One tarayıcısını Windows, macOS ve Linux platformlarında deneyimleyebilir. no-code ve low-code geliştirme alanında, Opera One ve AppMaster.io gibi araçlar, kullanıcıların kaynaklara erişmesini ve tarayıcılarından AI araçlarıyla iletişim kurmasını sağlayarak daha akıcı bir iş akışı ve hızlandırılmış uygulama oluşturmayı kolaylaştırır. Bu, işletmelerin geleneksel engeller olmadan yenilik yapmasına, öğrenmesine ve büyümesine olanak tanır.