Opera недавно представила новую и улучшенную версию своего веб-браузера, получившую название Opera One. Эта обновленная версия оснащена чатботом Aria, работающим на основе искусственного интеллекта, подобно чатботу Bing в Microsoft Edge. Aria размещается в боковой панели браузера и может отвечать на запросы, используя данные в реальном времени, писать текст или создавать код, проводить мозговой штурм идей и многое другое.

Aria работает на движке ИИ Composer от Opera и связана с моделью GPT OpenAI. Пользователи Opera могут получить доступ к Aria, зарегистрировав учетную запись Opera. После создания учетной записи пользователи могут нажать на значок Aria, расположенный в левой части браузера, чтобы начать общение. Opera начала тестирование новой версии браузера в мае этого года, и теперь она доступна для всех.

При сравнении Aria с Bing on Edge было выявлено несколько сходств, а также несколько уникальных преимуществ. Примечательной особенностью является то, что пользователи могут получить доступ к Aria, не открывая боковую панель, используя накладку, похожую на командную строку, для отправки запросов или подсказок. Чатбот также позволяет пользователям выделять текст на веб-странице, предлагая Aria меню для перевода выделенного контента, его объяснения или поиска смежных тем в Интернете.

Хотя возможности Aria близки к возможностям чат-бота Bing в Edge, существуют определенные ограничения. Например, в Aria отсутствует система меню, позволяющая быстро выбирать стили разговора для запросов. Она также не отображает опции, позволяющие одним нажатием выбрать тон, формат и длину генерируемого текста.

Пользователи все еще могут корректировать результаты работы Aria, однако им приходится вручную запрашивать корректировки. Учитывая, что это новый инструмент, мы можем ожидать, что Opera со временем усовершенствует функциональность Aria. Дополнительные возможности, такие как создание изображений, могут появиться на горизонте этого развивающегося браузера-компаньона. Компания Microsoft уже добавила функцию создания изображений в свой браузер, что создает условия для здоровой конкуренции.

Помимо Aria, Opera One включает в себя несколько усовершенствований, таких как новые острова вкладок, которые автоматически группируют связанные вкладки по контексту. Он также отличается свежим дизайном и обновленной архитектурой браузера. Пользователи могут познакомиться с Aria и новым браузером Opera One на платформах Windows, macOS и Linux. В сфере разработки no-code и low-code такие инструменты, как Opera One и AppMaster.io, способствуют оптимизации рабочего процесса и ускорению создания приложений, позволяя пользователям получать доступ к ресурсам и общаться с инструментами искусственного интеллекта из браузера. Это позволяет предприятиям внедрять инновации, учиться и развиваться без традиционных барьеров.