Opera ha recentemente presentato una nuova versione migliorata del suo browser web, denominata Opera One. Questa versione rinnovata è dotata di un chatbot con intelligenza artificiale chiamato Aria, simile al chatbot Bing di Microsoft Edge. Aria si trova nella barra laterale del browser ed è in grado di rispondere alle domande utilizzando dati in tempo reale, scrivere testo o produrre codice, fare brainstorming di idee e altro ancora.

Aria è alimentato dal motore Composer AI di Opera e collegato al modello GPT di OpenAI. Gli utenti di Opera possono accedere ad Aria registrando un account Opera. Una volta creato l'account, gli utenti possono fare clic sull'icona Aria situata sul lato sinistro del browser per iniziare a creare conversazioni. Opera ha iniziato i test di questa nuova versione del browser a maggio di quest'anno e ora è accessibile a tutti.

Confrontando Aria con Bing su Edge, sono emerse diverse somiglianze e alcuni punti di forza unici. Una caratteristica degna di nota è che gli utenti possono accedere ad Aria senza aprire la barra laterale, utilizzando un overlay simile a una riga di comando per inviare domande o richieste. Il chatbot consente inoltre agli utenti di evidenziare il testo di una pagina web, presentando un menu che consente ad Aria di tradurre il contenuto evidenziato, spiegarlo o trovare argomenti correlati online.

Sebbene le capacità di Aria si avvicinino a quelle del chatbot di Bing in Edge, esistono alcune limitazioni. Ad esempio, ad Aria manca il sistema di menu che consente di selezionare rapidamente gli stili di conversazione per le richieste. Inoltre, non visualizza le opzioni con un solo clic per scegliere il tono, il formato e la lunghezza del testo generato.

Gli utenti possono comunque regolare l'output di Aria, ma devono richiedere manualmente le modifiche. Trattandosi di uno strumento nuovo, possiamo aspettarci che Opera perfezioni le funzionalità di Aria con il tempo. Altre capacità, come la generazione di immagini, potrebbero essere all'orizzonte per questo compagno di browser in evoluzione. Microsoft ha già aggiunto la generazione di immagini al suo browser, ponendo le basi per una sana concorrenza.

Oltre ad Aria, Opera One include diversi miglioramenti, come le nuove isole di schede che raggruppano automaticamente le schede correlate in base al contesto. Inoltre, presenta un design rinnovato e un'architettura del browser aggiornata. Gli utenti possono provare Aria e il nuovo browser Opera One sulle piattaforme Windows, macOS e Linux.