كشفت Opera مؤخرًا عن إصدار جديد ومحسّن من متصفح الويب الخاص بها ، والذي أطلق عليه اسم Opera One . يأتي هذا التكرار المُجدد مزودًا ببرنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي يُدعى Aria ، على غرار روبوت دردشة Bing من Microsoft Edge. توجد Aria في الشريط الجانبي للمتصفح ويمكنها الإجابة على الاستفسارات باستخدام بيانات الوقت الفعلي ، وكتابة نص أو إنتاج رمز ، وطرح الأفكار ، والمزيد.

يتم تشغيل Aria بواسطة محرك أوبرا Composer AI ومرتبط بنموذج GPT الخاص بـ OpenAI. يمكن لمستخدمي Opera الوصول إلى Aria من خلال الاشتراك في حساب Opera. مع إعداد الحساب ، يمكن للمستخدمين النقر فوق أيقونة Aria الموجودة على الجانب الأيسر من المتصفح لبدء إثارة المحادثات. بدأ Opera اختبارات إصدار المتصفح الجديد هذا في مايو في وقت سابق من هذا العام ، وهو الآن في متناول الجميع.

عند مقارنة Aria مع Bing on Edge ، كانت هناك العديد من أوجه التشابه ، إلى جانب بعض نقاط القوة الفريدة. تتمثل إحدى الميزات البارزة في أنه يمكن للمستخدمين الوصول إلى Aria دون فتح الشريط الجانبي من خلال استخدام تراكب يشبه سطر الأوامر لإرسال الاستعلامات أو المطالبات. يتيح chatbot للمستخدمين أيضًا تمييز النص على صفحة ويب ، وتقديم قائمة لـ Aria لترجمة المحتوى المميز ، أو شرحه ، أو البحث عن الموضوعات ذات الصلة عبر الإنترنت.

بينما تقترب قدرات Aria من قدرات Bing chatbot في Edge ، توجد قيود معينة. على سبيل المثال ، تفتقر Aria إلى نظام القائمة الذي يسمح بسرعة باختيار أنماط المحادثة للاستفسارات. كما أنه لا يعرض خيارات بنقرة واحدة لاختيار نغمة وتنسيق وطول النص الذي تم إنشاؤه.

لا يزال بإمكان المستخدمين ضبط إخراج Aria ؛ ومع ذلك ، يجب عليهم طلب التعديلات يدويًا. نظرًا لكونها أداة جديدة ، يمكننا أن نتوقع من Opera تحسين وظائف Aria بمرور الوقت. قد تكون الإمكانات الإضافية ، مثل إنشاء الصور ، في الأفق لهذا الرفيق المتطور من المتصفح. أضافت Microsoft بالفعل إنشاء الصور إلى متصفحها ، مما يمهد الطريق لمنافسة صحية.

بخلاف Aria ، يتضمن Opera One العديد من التحسينات ، مثل جزر علامات التبويب الجديدة التي تجمع تلقائيًا علامات التبويب ذات الصلة حسب السياق. كما أنه يتميز بتصميم جديد وبنية متصفح مطورة. يمكن للمستخدمين تجربة Aria ومتصفح Opera One الجديد على أنظمة Windows و macOS و Linux. في مجال التطوير no-code ورمز low-code ، تسهل أدوات مثل Opera One و AppMaster.io سير عمل أكثر انسيابية وإنشاء تطبيق سريع من خلال تمكين المستخدمين من الوصول إلى الموارد والتواصل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من مستعرضاتهم. هذا يمكّن الشركات من الابتكار والتعلم والنمو دون حواجز تقليدية.