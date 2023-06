Opera heeft onlangs een nieuwe en verbeterde versie van zijn webbrowser onthuld, Opera One genaamd. Deze vernieuwde versie is uitgerust met een AI-gestuurde chatbot genaamd Aria, vergelijkbaar met de Bing chatbot van Microsoft Edge. Aria bevindt zich in de zijbalk van de browser en kan vragen beantwoorden met behulp van realtime gegevens, tekst schrijven of code maken, ideeën brainstormen en nog veel meer.

Aria wordt aangedreven door Opera's Composer AI-engine en is gekoppeld aan OpenAI's GPT-model. Opera gebruikers hebben toegang tot Aria door zich aan te melden voor een Opera account. Als de account is ingesteld, kunnen gebruikers op het Aria-pictogram aan de linkerkant van de browser klikken om gesprekken aan te knopen. Opera is eerder dit jaar in mei begonnen met het testen van deze nieuwe browserversie en deze is nu voor iedereen toegankelijk.

Bij het vergelijken van Aria met Bing on Edge waren er een aantal overeenkomsten, naast een paar unieke sterke punten. Een opvallende eigenschap is dat gebruikers Aria kunnen openen zonder de zijbalk te openen door gebruik te maken van een opdrachtregel-achtige overlay om zoekopdrachten of vragen in te dienen. De chatbot stelt gebruikers ook in staat om tekst op een webpagina te markeren, waarna Aria een menu krijgt om de gemarkeerde inhoud te vertalen, uit te leggen of online gerelateerde onderwerpen te vinden.

Hoewel de mogelijkheden van Aria dicht in de buurt komen van die van de Bing chatbot in Edge, zijn er bepaalde beperkingen. Aria mist bijvoorbeeld het menusysteem waarmee snel conversatiestijlen voor vragen kunnen worden geselecteerd. Het toont ook geen één-klik opties om de toon, opmaak en lengte van de gegenereerde tekst te kiezen.

Gebruikers kunnen de uitvoer van Aria nog steeds aanpassen, maar moeten dit handmatig doen. Aangezien het een nieuwe tool is, kunnen we verwachten dat Opera de functionaliteit van Aria met de tijd zal verfijnen. Extra mogelijkheden, zoals het genereren van afbeeldingen, zouden in het verschiet kunnen liggen voor deze evoluerende browser. Microsoft heeft het genereren van afbeeldingen al toegevoegd aan zijn browser, wat de weg vrijmaakt voor gezonde concurrentie.

Naast Aria bevat Opera One verschillende verbeteringen, zoals nieuwe tabbladeilanden die automatisch gerelateerde tabbladen groeperen op basis van context. De browser heeft ook een fris ontwerp en een verbeterde browserarchitectuur. Gebruikers kunnen Aria en de nieuwe Opera One-browser ervaren op Windows-, macOS- en Linux-platforms. Op het gebied van no-code en low-code ontwikkeling zorgen tools als Opera One en AppMaster.io voor een meer gestroomlijnde workflow en snellere applicatiecreatie doordat gebruikers vanuit hun browser toegang hebben tot bronnen en kunnen communiceren met AI-tools. Dit stelt bedrijven in staat om te innoveren, te leren en te groeien zonder traditionele barrières.