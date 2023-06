Opera hat kürzlich eine neue und verbesserte Version seines Webbrowsers mit dem Namen Opera One vorgestellt. Diese überarbeitete Version ist mit einem KI-gesteuerten Chatbot namens Aria ausgestattet, ähnlich wie der Bing-Chatbot von Microsoft Edge. Aria befindet sich in der Seitenleiste des Browsers und kann Anfragen anhand von Echtzeitdaten beantworten, Texte schreiben oder Code erzeugen, Ideen entwickeln und vieles mehr.

Aria wird von der KI-Engine Composer von Opera betrieben und ist mit dem GPT-Modell von OpenAIverknüpft. Opera-Nutzer können auf Aria zugreifen, indem sie sich für ein Opera-Konto anmelden. Nach der Einrichtung des Kontos können die Nutzer auf das Aria-Symbol auf der linken Seite des Browsers klicken, um mit der Konversation zu beginnen. Opera hatte im Mai dieses Jahres mit Tests dieser neuen Browserversion begonnen, und nun ist sie für alle zugänglich.

Beim Vergleich von Aria mit Bing in Edge wurden einige Gemeinsamkeiten, aber auch einige einzigartige Stärken deutlich. Ein bemerkenswertes Merkmal ist, dass die Nutzer auf Aria zugreifen können, ohne die Seitenleiste zu öffnen, indem sie ein kommandozeilenähnliches Overlay verwenden, um Anfragen oder Aufforderungen zu übermitteln. Der Chatbot ermöglicht es den Nutzern auch, Text auf einer Webseite zu markieren, woraufhin Aria ein Menü aufruft, um den markierten Inhalt zu übersetzen, ihn zu erklären oder verwandte Themen im Internet zu finden.

Obwohl die Fähigkeiten von Aria denen des Bing-Chatbots in Edge sehr nahe kommen, gibt es einige Einschränkungen. So fehlt Aria zum Beispiel das Menüsystem, das eine schnelle Auswahl von Gesprächsstilen für Anfragen ermöglicht. Es zeigt auch keine Ein-Klick-Optionen an, um den Ton, das Format und die Länge des generierten Textes zu wählen.

Die Benutzer können die Ausgabe von Aria zwar anpassen, müssen dies aber manuell tun. Da es sich um ein neues Tool handelt, ist zu erwarten, dass Opera die Funktionalität von Aria mit der Zeit verfeinern wird. Zusätzliche Funktionen, wie z. B. die Bilderzeugung, könnten für diesen sich entwickelnden Browser-Begleiter am Horizont auftauchen. Microsoft hat die Bilderzeugung bereits in seinen Browser integriert und damit die Voraussetzungen für einen gesunden Wettbewerb geschaffen.

Abgesehen von Aria bietet Opera One mehrere Verbesserungen, wie z. B. neue Tab-Inseln, die verwandte Tabs automatisch nach Kontext gruppieren. Außerdem verfügt er über ein neues Design und eine verbesserte Browser-Architektur. Nutzer können Aria und den neuen Opera One-Browser auf Windows-, macOS- und Linux-Plattformen erleben. Im Bereich no-code und low-code ermöglichen Tools wie Opera One und AppMaster.io einen effizienteren Arbeitsablauf und eine beschleunigte Anwendungsentwicklung, indem sie den Nutzern den Zugriff auf Ressourcen und die Kommunikation mit KI-Tools über ihren Browser ermöglichen. Dies ermöglicht es Unternehmen, ohne traditionelle Barrieren zu innovieren, zu lernen und zu wachsen.