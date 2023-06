O Opera apresentou recentemente uma nova e melhorada versão do seu navegador web, denominada Opera One. Esta iteração renovada vem equipada com um chatbot alimentado por IA chamado Aria, semelhante ao chatbot Bing do Microsoft Edge. O Aria reside na barra lateral do navegador e pode responder a perguntas utilizando dados em tempo real, escrever texto ou produzir código, debater ideias e muito mais.

O Aria é alimentado pelo motor de IA Composer do Opera e está ligado ao modelo GPT do OpenAI. Os utilizadores do Opera podem aceder ao Aria inscrevendo-se numa conta Opera. Com a conta criada, os utilizadores podem clicar no ícone do Aria, localizado no lado esquerdo do navegador, para começar a iniciar conversas. O Opera iniciou os testes desta nova versão do navegador em maio deste ano e agora está acessível a todos.

Ao comparar o Aria com o Bing no Edge, são evidentes várias semelhanças, a par de alguns pontos fortes únicos. Uma caraterística notável é o facto de os utilizadores poderem aceder ao Aria sem abrir a barra lateral, utilizando uma sobreposição semelhante a uma linha de comando para submeter consultas ou pedidos. O chatbot também permite aos utilizadores realçar texto numa página Web, apresentando um menu para o Aria traduzir o conteúdo realçado, explicá-lo ou encontrar assuntos relacionados online.

Embora as capacidades do Aria se aproximem das do chatbot do Bing no Edge, existem algumas limitações. Por exemplo, o Aria não tem o sistema de menus que permite selecionar rapidamente os estilos de conversação para as perguntas. Também não apresenta opções de um clique para escolher o tom, o formato e o comprimento do texto gerado.

Os utilizadores ainda podem ajustar o resultado do Aria; no entanto, têm de solicitar manualmente os ajustes. Dado que se trata de uma nova ferramenta, podemos esperar que o Opera aperfeiçoe a funcionalidade do Aria com o tempo. Capacidades adicionais, como a geração de imagens, poderão estar no horizonte deste companheiro de browser em evolução. A Microsoft já adicionou a geração de imagens ao seu navegador, preparando o terreno para uma concorrência saudável.

Para além do Aria, o Opera One inclui várias melhorias, como as novas ilhas de separadores que agrupam automaticamente os separadores relacionados por contexto. Apresenta também um novo design e uma arquitetura de browser actualizada. Os utilizadores podem experimentar o Aria e o novo navegador Opera One nas plataformas Windows, macOS e Linux. No domínio do desenvolvimento no-code e low-code, ferramentas como o Opera One e o AppMaster.io facilitam um fluxo de trabalho mais simplificado e a criação acelerada de aplicações, permitindo que os utilizadores acedam a recursos e comuniquem com ferramentas de IA a partir dos seus navegadores. Isto permite às empresas inovar, aprender e crescer sem as barreiras tradicionais.