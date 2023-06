Opera a récemment dévoilé une nouvelle version améliorée de son navigateur web, baptisée Opera One. Cette nouvelle version est équipée d'un chatbot doté d'une intelligence artificielle, nommé Aria, qui s'apparente au chatbot Bing de Microsoft Edge. Aria réside dans la barre latérale du navigateur et peut répondre à des questions en utilisant des données en temps réel, écrire du texte ou produire du code, lancer des idées, etc.

Aria est alimenté par le moteur d'IA Composer d'Opera et lié au modèle GPT de OpenAI. Les utilisateurs d'Opera peuvent accéder à Aria en créant un compte Opera. Une fois le compte créé, les utilisateurs peuvent cliquer sur l'icône Aria située sur le côté gauche du navigateur pour commencer à susciter des conversations. Opera a commencé à tester cette nouvelle version du navigateur en mai de cette année, et elle est désormais accessible à tous.

Lorsque l'on compare Aria à Bing sur Edge, plusieurs similitudes sont évidentes, ainsi que quelques points forts uniques. L'une des caractéristiques notables est que les utilisateurs peuvent accéder à Aria sans ouvrir la barre latérale en utilisant une ligne de commande superposée pour soumettre des requêtes ou des invites. Le chatbot permet également aux utilisateurs de surligner un texte sur une page web, ce qui présente un menu permettant à Aria de traduire le contenu surligné, de l'expliquer ou de trouver des sujets connexes en ligne.

Bien que les capacités d'Aria soient proches de celles du chatbot Bing dans Edge, il existe certaines limitations. Par exemple, Aria ne dispose pas du système de menu qui permet de sélectionner rapidement des styles de conversation pour les demandes de renseignements. Il n'affiche pas non plus d'options en un clic pour choisir le ton, le format et la longueur du texte généré.

Les utilisateurs peuvent toujours ajuster les résultats d'Aria, mais ils doivent le faire manuellement. Étant donné qu'il s'agit d'un nouvel outil, on peut s'attendre à ce qu'Opera affine les fonctionnalités d'Aria avec le temps. Des capacités supplémentaires, telles que la génération d'images, pourraient se profiler à l'horizon pour ce compagnon de navigation en pleine évolution. Microsoft a déjà ajouté la génération d'images à son navigateur, ce qui ouvre la voie à une saine concurrence.

Outre Aria, Opera One comprend plusieurs améliorations, telles que de nouveaux îlots d 'onglets qui regroupent automatiquement les onglets apparentés en fonction du contexte. Il arbore également un nouveau design et une architecture de navigateur améliorée. Les utilisateurs peuvent découvrir Aria et le nouveau navigateur Opera One sur les plateformes Windows, macOS et Linux. Dans le domaine du développement no-code et low-code, des outils comme Opera One et AppMaster.io facilitent un flux de travail plus rationalisé et accélèrent la création d'applications en permettant aux utilisateurs d'accéder aux ressources et de communiquer avec des outils d'IA à partir de leurs navigateurs. Cela permet aux entreprises d'innover, d'apprendre et de se développer sans les barrières traditionnelles.