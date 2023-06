Opera acaba de presentar una nueva versión mejorada de su navegador web, llamada Opera One. Esta versión renovada viene equipada con un chatbot basado en IA llamado Aria, similar al chatbot Bing de Microsoft Edge. Aria reside en la barra lateral del navegador y puede responder a consultas utilizando datos en tiempo real, escribir texto o producir código, aportar ideas, etc.

Aria funciona con el motor Composer AI de Opera y está vinculado al modelo GPT de OpenAI. Los usuarios de Opera pueden acceder a Aria suscribiéndose a una cuenta de Opera. Una vez creada la cuenta, los usuarios pueden hacer clic en el icono de Aria situado en la parte izquierda del navegador para empezar a entablar conversaciones. Opera había iniciado las pruebas de esta nueva versión del navegador en mayo de este año, y ahora es accesible para todo el mundo.

Al comparar Aria con Bing en Edge, se aprecian varias similitudes, junto con algunos puntos fuertes únicos. Una característica destacable es que los usuarios pueden acceder a Aria sin abrir la barra lateral utilizando una superposición similar a una línea de comandos para enviar consultas o indicaciones. El chatbot también permite a los usuarios resaltar texto en una página web, presentando un menú para que Aria traduzca el contenido resaltado, lo explique o encuentre temas relacionados en línea.

Aunque las capacidades de Aria se acercan a las del chatbot de Bing en Edge, existen ciertas limitaciones. Por ejemplo, Aria carece del sistema de menús que permite seleccionar rápidamente estilos de conversación para las consultas. Tampoco muestra opciones de un solo clic para elegir el tono, el formato y la longitud del texto generado.

Los usuarios aún pueden ajustar la salida de Aria; sin embargo, tienen que solicitar los ajustes manualmente. Dado que se trata de una herramienta nueva, cabe esperar que Opera perfeccione las funciones de Aria con el tiempo. En el horizonte de este navegador en evolución podría haber nuevas funciones, como la generación de imágenes. Microsoft ya ha añadido la generación de imágenes a su navegador, preparando el terreno para una sana competencia.

Además de Aria, Opera One incluye varias mejoras, como las nuevas islas de pestañas que agrupan automáticamente las pestañas relacionadas por contexto. También luce un diseño renovado y una arquitectura de navegador actualizada. Los usuarios pueden experimentar Aria y el nuevo navegador Opera One en plataformas Windows, macOS y Linux. En el ámbito del desarrollo no-code y low-code, herramientas como Opera One y AppMaster.io facilitan un flujo de trabajo más ágil y aceleran la creación de aplicaciones al permitir a los usuarios acceder a recursos y comunicarse con herramientas de IA desde sus navegadores. Esto permite a las empresas innovar, aprender y crecer sin las barreras tradicionales.