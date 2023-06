Opera baru-baru ini meluncurkan versi baru dan lebih baik dari peramban webnya, yang diberi nama Opera One . Iterasi yang dirubah ini dilengkapi dengan chatbot bertenaga AI bernama Aria , mirip dengan chatbot Bing Microsoft Edge. Aria berada di sidebar browser dan dapat menjawab kueri menggunakan data real-time, menulis teks atau membuat kode, bertukar ide, dan banyak lagi.

Aria ditenagai oleh mesin Composer AI Opera dan terhubung ke model GPT OpenAI. Pengguna Opera dapat mengakses Aria dengan mendaftar akun Opera. Dengan pengaturan akun, pengguna dapat mengklik ikon Aria yang terletak di sisi kiri browser untuk memulai percakapan. Opera telah memulai pengujian versi browser baru ini pada bulan Mei awal tahun ini, dan sekarang dapat diakses oleh semua orang.

Saat membandingkan Aria dengan Bing on Edge, beberapa kesamaan terlihat jelas, di samping beberapa kekuatan unik. Salah satu fitur penting adalah pengguna dapat mengakses Aria tanpa membuka sidebar dengan menggunakan overlay seperti baris perintah untuk mengirimkan kueri atau petunjuk. Chatbot juga memungkinkan pengguna untuk menyorot teks pada halaman web, menghadirkan menu bagi Aria untuk menerjemahkan konten yang disorot, menjelaskannya, atau menemukan subjek terkait secara online.

Meskipun kemampuan Aria mendekati kemampuan chatbot Bing di Edge, ada batasan tertentu. Misalnya, Aria tidak memiliki sistem menu yang memungkinkan pemilihan gaya percakapan untuk pertanyaan dengan cepat. Itu juga tidak menampilkan opsi satu klik untuk memilih nada, format, dan panjang teks yang dihasilkan.

Pengguna masih dapat menyesuaikan keluaran Aria; namun, mereka harus meminta penyesuaian secara manual. Mengingat ini adalah alat baru, kami berharap Opera menyempurnakan fungsionalitas Aria seiring berjalannya waktu. Kemampuan tambahan, seperti pembuatan gambar, dapat tersedia untuk pendamping browser yang terus berkembang ini. Microsoft telah menambahkan pembuatan gambar ke perambannya, menyiapkan panggung untuk persaingan yang sehat.

Selain Aria, Opera One menyertakan beberapa peningkatan, seperti pulau tab baru yang secara otomatis mengelompokkan tab terkait berdasarkan konteks. Ini juga menampilkan desain baru dan arsitektur browser yang ditingkatkan. Pengguna dapat merasakan Aria dan browser Opera One baru di platform Windows, macOS, dan Linux. Di ranah pengembangan no-code dan low-code, alat seperti Opera One dan AppMaster.io memfasilitasi alur kerja yang lebih ramping dan mempercepat pembuatan aplikasi dengan memungkinkan pengguna mengakses sumber daya dan berkomunikasi dengan alat AI dari browser mereka. Ini memberdayakan bisnis untuk berinovasi, belajar, dan tumbuh tanpa hambatan tradisional.