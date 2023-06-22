Opera最近发布了其网络浏览器的一个新的改进版本，被称为Opera One。这个改进版配备了一个人工智能驱动的聊天机器人，名为Aria，类似于微软Edge的Bing聊天机器人。Aria驻扎在浏览器的侧边栏，可以使用实时数据回答查询，编写文本或生成代码，集思广益，等等。

Aria由Opera的Composer人工智能引擎驱动，并与OpenAI's GPT模型相连接。Opera用户可以通过注册一个Opera账户来访问Aria。账户设置好后，用户可以点击位于浏览器左侧的Aria图标，开始引发对话。今年早些时候，Opera曾在5月份启动了对这个新浏览器版本的测试，现在每个人都可以使用。

当把Aria与Edge上的Bing进行比较时，有几个明显的相似之处，同时还有一些独特的优势。一个值得注意的特点是，用户可以在不打开侧边栏的情况下使用Aria，通过采用类似命令行的覆盖物来提交查询或提示。该聊天机器人还能让用户在网页上突出显示文本，为Aria提供一个菜单，以翻译突出显示的内容，解释它，或在网上寻找相关主题。

虽然Aria的能力接近Edge中的Bing聊天机器人，但也存在某些限制。例如，Aria缺乏菜单系统，无法快速选择查询的对话方式。它也没有显示一键式选项来选择生成文本的语气、格式和长度。

用户仍然可以调整Aria的输出；但是，他们必须手动申请调整。鉴于它是一个新工具，我们可以期待Opera随着时间的推移完善Aria的功能。额外的功能，如图像生成，可能会出现在这个不断发展的浏览器伴侣的地平线上。微软已经在其浏览器中增加了图像生成功能，为良性竞争创造了条件。

除了Aria之外，Opera One还包括一些增强功能，如新的标签岛，可以根据上下文自动分组相关标签。它还采用了全新的设计和升级的浏览器架构。用户可以在Windows、macOS和Linux平台上体验Aria和新的Opera One浏览器。在no-code 和low-code 开发领域，Opera One和AppMaster.io等工具使用户能够从他们的浏览器访问资源并与人工智能工具沟通，从而促进了更简化的工作流程和加速应用程序的创建。这使企业能够在没有传统障碍的情况下进行创新、学习和发展。