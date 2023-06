Opera gần đây đã tiết lộ một phiên bản mới và cải tiến của trình duyệt web của mình, được đặt tên là Opera One . Phiên bản cải tiến này được trang bị một chatbot hỗ trợ AI có tên là Aria , tương tự như chatbot Bing của Microsoft Edge. Aria nằm trong thanh bên của trình duyệt và có thể trả lời các truy vấn bằng cách sử dụng dữ liệu thời gian thực, viết văn bản hoặc tạo mã, lên ý tưởng, v.v.

Aria được cung cấp bởi công cụ AI Composer của Opera và được liên kết với mô hình GPT của OpenAI. Người dùng Opera có thể truy cập Aria bằng cách đăng ký tài khoản Opera. Với tài khoản được thiết lập, người dùng có thể nhấp vào biểu tượng Aria nằm ở phía bên trái của trình duyệt để bắt đầu các cuộc trò chuyện bắt đầu. Opera đã bắt đầu thử nghiệm phiên bản trình duyệt mới này vào tháng 5 đầu năm nay và hiện tại mọi người đều có thể truy cập phiên bản này.

Khi so sánh Aria với Bing trên Edge, có thể thấy rõ một số điểm tương đồng, bên cạnh một số điểm mạnh độc đáo. Một tính năng đáng chú ý là người dùng có thể truy cập Aria mà không cần mở thanh bên bằng cách sử dụng lớp phủ giống như dòng lệnh để gửi truy vấn hoặc lời nhắc. Chatbot cũng cho phép người dùng đánh dấu văn bản trên trang web, hiển thị menu để Aria dịch nội dung được đánh dấu, giải thích nội dung đó hoặc tìm các chủ đề liên quan trực tuyến.

Mặc dù khả năng của Aria gần giống với khả năng của chatbot Bing trong Edge, nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Ví dụ, Aria thiếu hệ thống menu cho phép nhanh chóng lựa chọn kiểu hội thoại cho các yêu cầu. Nó cũng không hiển thị các tùy chọn một cú nhấp chuột để chọn âm, định dạng và độ dài của văn bản được tạo.

Người dùng vẫn có thể điều chỉnh đầu ra của Aria; tuy nhiên, họ phải yêu cầu điều chỉnh theo cách thủ công. Cho rằng đó là một công cụ mới, chúng ta có thể mong đợi Opera tinh chỉnh chức năng của Aria theo thời gian. Các khả năng bổ sung, chẳng hạn như tạo hình ảnh, có thể xuất hiện trên trình duyệt đồng hành đang phát triển này. Microsoft đã thêm tính năng tạo hình ảnh vào trình duyệt của mình, tạo tiền đề cho sự cạnh tranh lành mạnh.

Khác với Aria, Opera One bao gồm một số cải tiến, chẳng hạn như đảo tab mới tự động nhóm các tab có liên quan theo ngữ cảnh. Nó cũng có thiết kế mới và kiến ​​trúc trình duyệt được nâng cấp. Người dùng có thể trải nghiệm Aria và trình duyệt Opera One mới trên các nền tảng Windows, macOS và Linux. Trong lĩnh vực phát triển no-code và low-code, các công cụ như Opera One và AppMaster.io tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình làm việc hợp lý hơn và tăng tốc độ tạo ứng dụng bằng cách cho phép người dùng truy cập tài nguyên và giao tiếp với các công cụ AI từ trình duyệt của họ. Điều này trao quyền cho các doanh nghiệp đổi mới, học hỏi và phát triển mà không có rào cản truyền thống.