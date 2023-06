Opera zaprezentowała niedawno nową i ulepszoną wersję swojej przeglądarki internetowej, nazwaną Opera One. Ta odnowiona iteracja jest wyposażona w chatbota opartego na sztucznej inteligencji o nazwie Aria, podobnego do chatbota Bing w Microsoft Edge. Aria znajduje się na pasku bocznym przeglądarki i może odpowiadać na zapytania przy użyciu danych w czasie rzeczywistym, pisać tekst lub tworzyć kod, przeprowadzać burze mózgów i nie tylko.

Aria jest zasilana przez silnik Composer AI Opery i połączona z modelem GPT OpenAI. Użytkownicy Opery mogą uzyskać dostęp do Arii, zakładając konto Opera. Po skonfigurowaniu konta użytkownicy mogą kliknąć ikonę Aria znajdującą się po lewej stronie przeglądarki, aby rozpocząć rozmowy. Opera rozpoczęła testy tej nowej wersji przeglądarki w maju tego roku, a teraz jest ona dostępna dla wszystkich.

Porównując Arię z Bing na Edge, widać kilka podobieństw, a także kilka unikalnych zalet. Jedną z godnych uwagi funkcji jest to, że użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Arii bez otwierania paska bocznego, wykorzystując nakładkę przypominającą wiersz poleceń do przesyłania zapytań lub monitów. Chatbot umożliwia również użytkownikom podświetlanie tekstu na stronie internetowej, prezentując menu dla Arii, aby przetłumaczyć podświetloną treść, wyjaśnić ją lub znaleźć powiązane tematy online.

Chociaż możliwości Arii są zbliżone do chatbota Bing w Edge, istnieją pewne ograniczenia. Na przykład, Aria nie posiada systemu menu, który szybko pozwala na wybór stylu konwersacji dla zapytań. Nie wyświetla również opcji wyboru tonu, formatu i długości generowanego tekstu za pomocą jednego kliknięcia.

Użytkownicy nadal mogą dostosowywać dane wyjściowe Arii; muszą jednak ręcznie poprosić o dostosowanie. Biorąc pod uwagę, że jest to nowe narzędzie, możemy oczekiwać, że Opera z czasem udoskonali funkcjonalność Arii. Dodatkowe możliwości, takie jak generowanie obrazów, mogą być na horyzoncie dla tego rozwijającego się towarzysza przeglądarki. Microsoft dodał już generowanie obrazów do swojej przeglądarki, przygotowując grunt pod zdrową konkurencję.

Poza Arią, Opera One zawiera kilka ulepszeń, takich jak nowe wyspy kart, które automatycznie grupują powiązane karty według kontekstu. Charakteryzuje się również świeżym wyglądem i ulepszoną architekturą przeglądarki. Użytkownicy mogą korzystać z Arii i nowej przeglądarki Opera One na platformach Windows, macOS i Linux. W dziedzinie rozwoju no-code i low-code narzędzia takie jak Opera One i AppMaster.io ułatwiają bardziej usprawniony przepływ pracy i przyspieszają tworzenie aplikacji, umożliwiając użytkownikom dostęp do zasobów i komunikację z narzędziami AI z poziomu przeglądarki. Dzięki temu firmy mogą wprowadzać innowacje, uczyć się i rozwijać bez tradycyjnych barier.