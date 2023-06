Nasdaq, finansal hizmetler sektöründe lider bir risk yönetimi ve düzenleyici yazılım çözümleri sağlayıcısı olan Adenza satın almak için 10,5 milyar dolarlık devasa bir anlaşma yaptığını duyurdu. Satın almanın Nasdaq'ın düzenleyici teknoloji, uyum ve risk yönetimindeki konumunu güçlendirmesi ve hizmet verilebilir adreslenebilir pazarını (SAM) mevcut seviyesinden 10 milyar dolarlık önemli bir artışla 34 milyar dolara çıkarması bekleniyor.

Adenza satın alınması, nakit ve hisse senedinin bir kombinasyonudur ve 2020'de AxiomSL'yi ve 2021'de Adenza Technology'yi satın alan özel sermaye şirketi Thoma Bravo'nun bir dizi stratejik hamlesini takip eder. 2021'in sonları. Genel merkezleri hem Londra hem de New York'ta bulunan Adenza, bankalar, sigorta şirketleri ve aracı kurumlar da dahil olmak üzere çok çeşitli finans kurumlarına hizmet veriyor. Uçtan uca platformları, veri yönetimi ve raporlamadan ticaret ve uyumluluğa kadar finansal hizmetler ortamının çeşitli yönlerini kapsar ve şirket içi kurulum veya bulut aracılığıyla kullanılabilir.

Bu satın alma, küresel düzenlemelerde ve piyasa dinamiklerinde hızlı değişim ve artan karmaşıklığın olduğu bir zamanda geliyor ve finansal kurumlara altyapılarını modernleştirmeleri için artan baskı uyguluyor. Nasdaq, Adenza operasyonlarına entegre ederek bu alanlarda finansal kurumlara kapsamlı destek sunma yeteneğini geliştirmeyi hedefliyor. Anlaşmanın önümüzdeki dokuz ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Nasdaq'ın Başkanı ve CEO'su Adena Friedman yaptığı açıklamada, satın almanın stratejik önemini vurguladı: "Adenza'nın satın alınması, finansal kurumların zor durumda olduğu bir dönemde pazar altyapısı, düzenleyici ve risk yönetimi uzmanlığına sahip iki dünya standartlarında franchise'ı bir araya getiriyor. tarihteki en karmaşık pazar dinamiklerinden bazılarında gezinmek. Hızla gelişen küresel düzenlemelerden altyapıyı modernize etmeye yönelik hızla artan baskılara kadar, müşterilerimiz bu zorlu ortamda kendilerini destekleyecek donanıma sahip güvenilir ortaklar arıyor.”

Adenza satın alınmasının Nasdaq'ın hizmet sunumunu daha da geliştirmesi ve düzenleyici teknoloji, uyumluluk ve risk yönetimi gibi alanlarda konumunu güçlendirmesi ile birlikte, finansal hizmetler sektörü için heyecan verici bir zaman. karmaşık pazar dinamikleri ve düzenleyici ortamda gezinin.