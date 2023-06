Nasdaq telah mengumumkan kesepakatan besar-besaran senilai $10,5 miliar untuk mengakuisisi Adenza, penyedia terkemuka solusi perangkat lunak manajemen risiko dan regulasi di sektor jasa keuangan. Akuisisi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Nasdaq dalam teknologi regulasi, kepatuhan, dan manajemen risiko, sekaligus memperluas pasar yang dapat diservis (SAM) menjadi $34 miliar, peningkatan signifikan $10 miliar dari level saat ini.

Akuisisi Adenza merupakan kombinasi dari uang tunai dan saham dan mengikuti serangkaian langkah strategis oleh firma ekuitas swasta Thoma Bravo, yang mengakuisisi AxiomSL pada tahun 2020 dan Calypso Technology pada tahun 2021. Kedua perusahaan tersebut kemudian bergabung dengan merek baru, Adenza, pada akhir 2021. Dengan kantor pusat di London dan New York, Adenza melayani beragam lembaga keuangan, termasuk bank, perusahaan asuransi, dan pialang-dealer. Platform end-to-end mereka mencakup berbagai aspek lanskap layanan keuangan, mulai dari manajemen data dan pelaporan hingga perdagangan dan kepatuhan, dan tersedia baik sebagai instalasi di tempat atau melalui cloud.

Akuisisi ini terjadi pada saat perubahan yang cepat dan meningkatnya kompleksitas peraturan global dan dinamika pasar, memberikan tekanan yang meningkat pada lembaga keuangan untuk memodernisasi infrastruktur mereka. Dengan mengintegrasikan Adenza ke dalam operasinya, Nasdaq bertujuan untuk meningkatkan kemampuannya dalam menawarkan dukungan menyeluruh kepada lembaga keuangan di bidang ini. Kesepakatan itu diperkirakan akan ditutup dalam sembilan bulan ke depan.

Dalam sebuah pernyataan, Ketua dan CEO Nasdaq, Adena Friedman, menekankan kepentingan strategis dari akuisisi tersebut: “Akuisisi Adenza menyatukan dua waralaba kelas dunia yang mendalami infrastruktur pasar, peraturan, dan keahlian manajemen risiko pada saat lembaga keuangan menavigasi beberapa dinamika pasar yang paling kompleks dalam sejarah. Dari peraturan global yang berkembang pesat hingga tekanan yang meningkat pesat untuk memodernisasi infrastruktur, klien kami mencari mitra tepercaya yang diperlengkapi untuk mendukung mereka dalam lingkungan yang menantang ini.”

Dengan akuisisi Adenza ditetapkan untuk lebih meningkatkan penawaran layanan Nasdaq dan memperkuat posisinya di berbagai bidang seperti teknologi regulasi, kepatuhan, dan manajemen risiko, ini adalah saat yang menyenangkan bagi industri jasa keuangan karena lebih banyak pemain berusaha memanfaatkan teknologi mutakhir untuk menavigasi dinamika pasar yang kompleks dan lingkungan peraturan.