Nasdaq আর্থিক পরিষেবা খাতে ঝুঁকি-ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রক সফ্টওয়্যার সমাধানগুলির একটি শীর্ষস্থানীয় প্রদানকারী Adenza অধিগ্রহণের জন্য $10.5 বিলিয়ন একটি বিশাল চুক্তি ঘোষণা করেছে৷ অধিগ্রহণটি নিয়ন্ত্রক প্রযুক্তি, সম্মতি এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় Nasdaq এর অবস্থানকে শক্তিশালী করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যখন এটির পরিষেবাযোগ্য ঠিকানাযোগ্য বাজার (SAM) $34 বিলিয়ন প্রসারিত হবে, যা বর্তমান স্তর থেকে একটি উল্লেখযোগ্য $10 বিলিয়ন বৃদ্ধি পাবে।

Adenza অধিগ্রহণ হল নগদ এবং স্টকের সংমিশ্রণ এবং এটি প্রাইভেট ইক্যুইটি ফার্ম থমা ব্রাভোর কৌশলগত পদক্ষেপের একটি সিরিজ অনুসরণ করে, যেটি 2020 সালে AxiomSL এবং 2021 সালে ক্যালিপসো টেকনোলজি অধিগ্রহণ করে। দুটি কোম্পানি পরবর্তীতে নতুন ব্র্যান্ড, Adenza এর অধীনে একীভূত হয়। 2021 সালের শেষের দিকে। লন্ডন এবং নিউইয়র্ক উভয় স্থানেই সদর দফতরের সাথে, Adenza ব্যাংক, বীমা সংস্থা এবং ব্রোকার-ডিলার সহ বিভিন্ন ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। তাদের এন্ড-টু-এন্ড প্ল্যাটফর্ম আর্থিক পরিষেবার ল্যান্ডস্কেপের বিভিন্ন দিক কভার করে, ডেটা ম্যানেজমেন্ট এবং রিপোর্টিং থেকে শুরু করে ট্রেডিং এবং কমপ্লায়েন্স, এবং এটি একটি অন-প্রিমিসেস ইনস্টলেশন বা ক্লাউডের মাধ্যমে উপলব্ধ।

এই অধিগ্রহণ এমন এক সময়ে আসে যখন দ্রুত পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক নিয়মকানুন এবং বাজারের গতিশীলতায় জটিলতা বৃদ্ধি পায়, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর তাদের অবকাঠামো আধুনিকীকরণের জন্য চাপ বাড়ায়। Adenza এর কার্যক্রমে একীভূত করার মাধ্যমে, Nasdaq এই এলাকায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যাপক সহায়তা প্রদানের ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্য রাখে। আগামী নয় মাসের মধ্যে চুক্তিটি শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

একটি বিবৃতিতে, Nasdaq-এর চেয়ার এবং সিইও, অ্যাডেনা ফ্রিডম্যান, অধিগ্রহণের কৌশলগত গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন: “Adenza-এর অধিগ্রহণ দুটি বিশ্বমানের ফ্র্যাঞ্চাইজিকে একত্রিত করে যা বাজারের অবকাঠামো, নিয়ন্ত্রক এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দক্ষতায় এমন এক সময়ে একত্রিত হয় যখন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি ইতিহাসের সবচেয়ে জটিল বাজার গতিশীলতার কিছু নেভিগেট করা। দ্রুত বিকশিত বৈশ্বিক প্রবিধান থেকে শুরু করে অবকাঠামো আধুনিকীকরণের জন্য দ্রুত বর্ধিত চাপ পর্যন্ত, আমাদের ক্লায়েন্টরা এই চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে তাদের সমর্থন করার জন্য সজ্জিত বিশ্বস্ত অংশীদারদের সন্ধান করছে।"

no-code and low-code space, such as platforms like AppMaster , also provide new alternatives and benefits for financial institutions in their quest to modernize their systems. These platforms offer faster and more cost-effective solutions for creating comprehensive and scalable software applications for various industries, including finance, and help clients to adapt to the ever-changing regulatory landscape.

Adenza অধিগ্রহণের সাথে Nasdaq-এর পরিষেবা অফারকে আরও উন্নত করতে এবং নিয়ন্ত্রক প্রযুক্তি, সম্মতি এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মতো ক্ষেত্রে এর অবস্থানকে শক্তিশালী করার জন্য, এটি আর্থিক পরিষেবা শিল্পের জন্য একটি উত্তেজনাপূর্ণ সময় কারণ আরও খেলোয়াড়রা অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা নিতে চায়। জটিল বাজারের গতিশীলতা এবং নিয়ন্ত্রক পরিবেশ নেভিগেট করুন।