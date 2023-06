Nasdaq ogłosił zawarcie transakcji o wartości 10,5 mld USD w celu przejęcia spółki Adenza, wiodącego dostawcy oprogramowania do zarządzania ryzykiem i rozwiązań regulacyjnych w sektorze usług finansowych. Oczekuje się, że przejęcie wzmocni pozycję Nasdaq w zakresie technologii regulacyjnych, zgodności z przepisami i zarządzania ryzykiem, jednocześnie rozszerzając obsługiwany rynek adresowalny (SAM) do 34 miliardów dolarów, co stanowi znaczny wzrost o 10 miliardów dolarów w porównaniu z obecnym poziomem.

Przejęcie Adenza jest połączeniem gotówki i akcji i stanowi kontynuację serii strategicznych posunięć firmy private equity Thoma Bravo, która przejęła AxiomSL w 2020 roku i Calypso Technology w 2021 roku. Obie firmy zostały następnie połączone pod nową marką Adenza pod koniec 2021 roku. Z siedzibą w Londynie i Nowym Jorku, Adenza obsługuje różnorodne instytucje finansowe, w tym banki, firmy ubezpieczeniowe i brokerów-dealerów. Ich kompleksowa platforma obejmuje różne aspekty usług finansowych, od zarządzania danymi i raportowania po handel i zgodność, i jest dostępna jako instalacja lokalna lub w chmurze.

Przejęcie to następuje w okresie szybkich zmian i rosnącej złożoności globalnych regulacji i dynamiki rynku, wywierając zwiększoną presję na instytucje finansowe, aby zmodernizowały swoją infrastrukturę. Włączając Adenza do swojej działalności, Nasdaq zamierza zwiększyć swoją zdolność do oferowania kompleksowego wsparcia instytucjom finansowym w tych obszarach. Transakcja ma zostać sfinalizowana w ciągu najbliższych dziewięciu miesięcy.

W oświadczeniu prezes i dyrektor generalny Nasdaq, Adena Friedman, podkreśliła strategiczne znaczenie przejęcia: "Przejęcie Adenzy łączy w sobie dwie światowej klasy franczyzy przesiąknięte infrastrukturą rynkową, doświadczeniem w zakresie regulacji i zarządzania ryzykiem w czasie, gdy instytucje finansowe poruszają się po jednych z najbardziej złożonych dynamik rynkowych w historii. Od szybko zmieniających się globalnych przepisów po gwałtownie rosnącą presję na modernizację infrastruktury, nasi klienci szukają zaufanych partnerów przygotowanych do wspierania ich w tym trudnym środowisku".

Innowacje w przestrzeni no-code i low-code, takie jak platformy takie jak AppMaster, również zapewniają nowe alternatywy i korzyści dla instytucji finansowych w ich dążeniu do modernizacji swoich systemów. Platformy te oferują szybsze i bardziej opłacalne rozwiązania do tworzenia kompleksowych i skalowalnych aplikacji dla różnych branż, w tym finansowych, i pomagają klientom dostosować się do stale zmieniającego się krajobrazu regulacyjnego.

Wraz z przejęciem Adenza, które ma jeszcze bardziej rozszerzyć ofertę usług Nasdaq i wzmocnić jego pozycję w obszarach takich jak technologia regulacyjna, zgodność i zarządzanie ryzykiem, jest to ekscytujący czas dla branży usług finansowych, ponieważ coraz więcej graczy stara się wykorzystać najnowocześniejszą technologię do poruszania się po złożonej dynamice rynku i środowisku regulacyjnym.