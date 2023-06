أعلنت ناسداك عن صفقة ضخمة بقيمة 10.5 مليار دولار للاستحواذ على Adenza ، المزود الرائد لإدارة المخاطر وحلول البرامج التنظيمية في قطاع الخدمات المالية. من المتوقع أن يعزز الاستحواذ مكانة ناسداك في التكنولوجيا التنظيمية والامتثال وإدارة المخاطر ، مع توسيع سوقها القابل للخدمة (SAM) إلى 34 مليار دولار ، بزيادة كبيرة قدرها 10 مليارات دولار عن مستواها الحالي.

الاستحواذ على Adenza عبارة عن مزيج من النقد والأسهم ويتبع سلسلة من التحركات الإستراتيجية من قبل شركة الأسهم الخاصة Thoma Bravo ، التي استحوذت على AxiomSL في عام 2020 و Calypso Technology في عام 2021. تم دمج الشركتين لاحقًا تحت العلامة التجارية الجديدة ، Adenza ، في أواخر عام 2021. يقع مقر Adenza في كل من لندن ونيويورك ، ويخدم مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية ، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين والوسطاء والوسطاء. تغطي منصتهم الشاملة جوانب مختلفة من مشهد الخدمات المالية ، من إدارة البيانات وإعداد التقارير إلى التداول والامتثال ، وهي متاحة إما كتثبيت داخلي أو عبر السحابة.

يأتي هذا الاستحواذ في وقت يشهد تغيرًا سريعًا وتعقيدًا متزايدًا في اللوائح العالمية وديناميكيات السوق ، مما يضع ضغطًا متزايدًا على المؤسسات المالية لتحديث بنيتها التحتية. من خلال دمج Adenza في عملياتها ، تهدف ناسداك إلى تعزيز قدرتها على تقديم دعم شامل للمؤسسات المالية في هذه المجالات. ومن المتوقع أن تنتهي الصفقة في غضون الأشهر التسعة المقبلة.

في بيان ، شدد الرئيس والمدير التنفيذي لبورصة ناسداك ، أدينا فريدمان ، على الأهمية الاستراتيجية للاستحواذ : "إن الاستحواذ على Adenza يجمع بين امتيازين على مستوى عالمي يتمتعان بخبرة في البنية التحتية للسوق ، والخبرة التنظيمية ، وإدارة المخاطر في وقت تكون فيه المؤسسات المالية الإبحار في بعض أكثر ديناميكيات السوق تعقيدًا في التاريخ. من اللوائح العالمية سريعة التطور إلى الضغوط المتزايدة بسرعة لتحديث البنية التحتية ، يبحث عملاؤنا عن شركاء موثوق بهم مجهزين لدعمهم في هذه البيئة الصعبة ".

كما توفر الابتكارات في no-code and low-code space, such as platforms like AppMaster , also provide new alternatives and benefits for financial institutions in their quest to modernize their systems. These platforms offer faster and more cost-effective solutions for creating comprehensive and scalable software applications for various industries, including finance, and help clients to adapt to the ever-changing regulatory landscape.

مع الاستحواذ على Adenza ، من المقرر أن يعزز عرض خدمة ناسداك ويعزز مكانتها في مجالات مثل التكنولوجيا التنظيمية والامتثال وإدارة المخاطر ، يعد هذا وقتًا مثيرًا لصناعة الخدمات المالية حيث يسعى المزيد من اللاعبين إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لتحقيق التنقل في ديناميكيات السوق المعقدة والبيئة التنظيمية.