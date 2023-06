नैस्डैक ने वित्तीय सेवा क्षेत्र में जोखिम-प्रबंधन और नियामक सॉफ्टवेयर समाधान के अग्रणी प्रदाता Adenza अधिग्रहण करने के लिए $10.5 बिलियन के एक बड़े सौदे की घोषणा की है। अधिग्रहण से नियामक प्रौद्योगिकी, अनुपालन और जोखिम प्रबंधन में नैस्डैक की स्थिति को मजबूत करने की उम्मीद है, जबकि इसके सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट (एसएएम) को $34 बिलियन तक विस्तारित करते हुए, इसके मौजूदा स्तर से $10 बिलियन की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

Adenza का अधिग्रहण नकदी और स्टॉक का एक संयोजन है और निजी इक्विटी फर्म थोमा ब्रावो द्वारा रणनीतिक कदमों की एक श्रृंखला का अनुसरण करता है, जिसने 2020 में एक्सिओमएसएल और 2021 में Adenza टेक्नोलॉजी का अधिग्रहण किया। 2021 के अंत में। लंदन और न्यूयॉर्क दोनों में मुख्यालय के साथ, Adenza बैंकों, बीमा फर्मों और ब्रोकर-डीलरों सहित वित्तीय संस्थानों की एक विविध श्रेणी की सेवा करता है। उनका एंड-टू-एंड प्लेटफॉर्म डेटा प्रबंधन और रिपोर्टिंग से लेकर व्यापार और अनुपालन तक, वित्तीय सेवाओं के परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं को कवर करता है, और यह या तो ऑन-प्रिमाइसेस इंस्टॉलेशन या क्लाउड के माध्यम से उपलब्ध है।

यह अधिग्रहण वैश्विक नियमों और बाजार की गतिशीलता में तेजी से बदलाव और बढ़ती जटिलता के समय आया है, जिससे वित्तीय संस्थानों पर उनके बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण का दबाव बढ़ गया है। Adenza अपने संचालन में एकीकृत करके, नैस्डैक का लक्ष्य इन क्षेत्रों में वित्तीय संस्थानों को व्यापक सहायता प्रदान करने की अपनी क्षमता को बढ़ाना है। सौदा अगले नौ महीनों के भीतर बंद होने की उम्मीद है।

एक बयान में, नैस्डैक के अध्यक्ष और सीईओ, एडेना फ्रीडमैन ने अधिग्रहण के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया: "एडेंज़ा का अधिग्रहण बाजार के बुनियादी ढांचे, विनियामक और जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञता में डूबी हुई दो विश्व स्तरीय फ्रेंचाइजी को एक ऐसे समय में लाता है जब वित्तीय संस्थान हैं। इतिहास में कुछ सबसे जटिल बाजार गतिशीलता को नेविगेट करना। तेजी से विकसित होने वाले वैश्विक नियमों से लेकर बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए तेजी से बढ़ते दबाव तक, हमारे ग्राहक इस चुनौतीपूर्ण माहौल में उनका समर्थन करने के लिए विश्वसनीय भागीदारों की तलाश कर रहे हैं।

नैस्डैक की सेवा पेशकश को और बढ़ाने और नियामक प्रौद्योगिकी, अनुपालन और जोखिम प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए Adenza के अधिग्रहण के साथ, यह वित्तीय सेवा उद्योग के लिए एक रोमांचक समय है क्योंकि अधिक खिलाड़ी अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाना चाहते हैं। जटिल बाजार की गतिशीलता और नियामक वातावरण को नेविगेट करें।