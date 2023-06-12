纳斯达克已经宣布了一项价值105亿美元的大规模交易，收购金融服务领域风险管理和监管软件解决方案的领先供应商Adenza。此次收购预计将加强纳斯达克在监管技术、合规和风险管理方面的地位，同时将其可服务的可寻址市场（SAM）扩大到340亿美元，比目前的水平大幅增加100亿美元。

对Adenza的收购是现金和股票的组合，是继私募股权公司Thoma Bravo的一系列战略行动之后的又一次收购，该公司在2020年收购了AxiomSL，在2021年收购了Calypso Technology。这两家公司随后在2021年底合并为新品牌Adenza。Adenza在伦敦和纽约都有总部，为不同的金融机构服务，包括银行、保险公司和经纪商。他们的端到端平台涵盖了金融服务领域的各个方面，从数据管理和报告到交易和合规，并可作为内部安装或通过云计算提供。

这次收购是在全球法规和市场动态快速变化和日益复杂的情况下进行的，给金融机构的基础设施现代化带来了更大的压力。通过将Adenza纳入其业务，纳斯达克旨在加强其在这些领域向金融机构提供全面支持的能力。该交易预计将在未来九个月内完成。

在一份声明中，纳斯达克的主席和首席执行官Adena Friedman强调了此次收购的战略重要性："收购Adenza将两个在市场基础设施、监管和风险管理方面有着深厚经验的世界级特许经营机构结合在一起，而此时金融机构正在驾驭一些历史上最复杂的市场动态。从快速发展的全球法规到迅速增加的基础设施现代化压力，我们的客户正在寻求值得信赖的合作伙伴，以便在这个充满挑战的环境中为他们提供支持。"

no-code 和low-code 领域的创新，如AppMaster等平台，也为金融机构在寻求其系统现代化的过程中提供了新的选择和好处。这些平台为包括金融业在内的各行业创建全面和可扩展的软件应用程序提供了更快和更具成本效益的解决方案，并帮助客户适应不断变化的监管环境。

随着对Adenza的收购将进一步增强纳斯达克的服务，并加强其在监管技术、合规和风险管理等领域的地位，这是金融服务行业的一个令人兴奋的时刻，因为更多的参与者寻求利用尖端技术来驾驭复杂的市场动态和监管环境。