Le Nasdaq a annoncé un accord massif de 10,5 milliards de dollars pour l'acquisition d'Adenza, l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles de gestion des risques et de réglementation dans le secteur des services financiers. Cette acquisition devrait renforcer la position du Nasdaq dans les domaines de la technologie réglementaire, de la conformité et de la gestion des risques, tout en portant son marché adressable (SAM) à 34 milliards de dollars, soit une augmentation significative de 10 milliards de dollars par rapport à son niveau actuel.

L'acquisition d'Adenza est une combinaison de liquidités et d'actions et fait suite à une série de mouvements stratégiques de la société de capital-investissement Thoma Bravo, qui a acquis AxiomSL en 2020 et Calypso Technology en 2021. Les deux sociétés ont ensuite été fusionnées sous la nouvelle marque Adenza à la fin de l'année 2021. Avec des sièges à Londres et à New York, Adenza sert une gamme variée d'institutions financières, y compris des banques, des compagnies d'assurance et des courtiers. Sa plateforme de bout en bout couvre divers aspects du paysage des services financiers, de la gestion des données et du reporting au trading et à la conformité, et est disponible sous forme d'installation sur site ou via le cloud.

Cette acquisition intervient à un moment où les réglementations mondiales et la dynamique des marchés évoluent rapidement et deviennent de plus en plus complexes, ce qui oblige les institutions financières à moderniser leur infrastructure. En intégrant Adenza dans ses opérations, Nasdaq vise à renforcer sa capacité à offrir un soutien complet aux institutions financières dans ces domaines. La transaction devrait être finalisée dans les neuf prochains mois.

Dans une déclaration, Adena Friedman, présidente-directrice générale du Nasdaq, a souligné l'importance stratégique de cette acquisition : "L'acquisition d'Adenza réunit deux entreprises d'envergure mondiale qui possèdent une grande expertise en matière d'infrastructure de marché, de réglementation et de gestion des risques, à un moment où les institutions financières sont confrontées à des dynamiques de marché parmi les plus complexes de l'histoire. De l'évolution rapide des réglementations mondiales à l'augmentation rapide des pressions pour moderniser l'infrastructure, nos clients recherchent des partenaires de confiance équipés pour les soutenir dans cet environnement difficile".

Les innovations dans l'espace no-code et low-code, telles que les plateformes comme AppMaster, offrent également de nouvelles alternatives et de nouveaux avantages aux institutions financières dans leur quête de modernisation de leurs systèmes. Ces plateformes offrent des solutions plus rapides et plus rentables pour créer des applications logicielles complètes et évolutives pour divers secteurs, y compris la finance, et aident les clients à s'adapter au paysage réglementaire en constante évolution.

L'acquisition d'Adenza devrait permettre au Nasdaq d'améliorer encore son offre de services et de renforcer sa position dans des domaines tels que la technologie réglementaire, la conformité et la gestion des risques. C'est une période passionnante pour le secteur des services financiers, car de plus en plus d'acteurs cherchent à tirer parti d'une technologie de pointe pour naviguer dans la dynamique complexe du marché et de l'environnement réglementaire.