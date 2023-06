Il Nasdaq ha annunciato un'importante operazione da 10,5 miliardi di dollari per l'acquisizione di Adenza, fornitore leader di soluzioni software per la gestione del rischio e la regolamentazione nel settore dei servizi finanziari. L'acquisizione dovrebbe rafforzare la posizione di Nasdaq nel settore della tecnologia normativa, della conformità e della gestione del rischio, espandendo al contempo il suo mercato indirizzabile (SAM) a 34 miliardi di dollari, con un significativo aumento di 10 miliardi di dollari rispetto al livello attuale.

L'acquisizione di Adenza è una combinazione di contanti e azioni e segue una serie di mosse strategiche della società di private equity Thoma Bravo, che ha acquisito AxiomSL nel 2020 e Calypso Technology nel 2021. Le due società sono state poi fuse sotto il nuovo marchio, Adenza, alla fine del 2021. Con sedi sia a Londra che a New York, Adenza serve una vasta gamma di istituzioni finanziarie, tra cui banche, assicurazioni e broker-dealer. La sua piattaforma end-to-end copre vari aspetti del panorama dei servizi finanziari, dalla gestione dei dati e del reporting al trading e alla compliance, ed è disponibile sia come installazione on-premises che tramite cloud.

L'acquisizione arriva in un momento di rapidi cambiamenti e di crescente complessità delle normative globali e delle dinamiche di mercato, che mettono sotto pressione le istituzioni finanziarie per modernizzare le loro infrastrutture. Integrando Adenza nelle proprie attività, il Nasdaq intende migliorare la propria capacità di offrire un supporto completo alle istituzioni finanziarie in queste aree. La chiusura dell'operazione è prevista entro i prossimi nove mesi.

In un comunicato, il presidente e amministratore delegato di Nasdaq, Adena Friedman, ha sottolineato l'importanza strategica dell'acquisizione: "L'acquisizione di Adenza riunisce due franchise di livello mondiale, ricchi di competenze in materia di infrastrutture di mercato, regolamentazione e gestione del rischio, in un momento in cui le istituzioni finanziarie si trovano ad affrontare alcune delle dinamiche di mercato più complesse della storia. Dalla rapida evoluzione delle normative globali alle crescenti pressioni per la modernizzazione delle infrastrutture, i nostri clienti sono alla ricerca di partner fidati in grado di supportarli in questo difficile contesto."

Con l'acquisizione di Adenza, che migliorerà ulteriormente l'offerta di servizi del Nasdaq e rafforzerà la sua posizione in aree quali la tecnologia normativa, la conformità e la gestione del rischio, è un momento entusiasmante per il settore dei servizi finanziari, in quanto un numero sempre maggiore di operatori cerca di sfruttare la tecnologia all'avanguardia per navigare nelle complesse dinamiche di mercato e nell'ambiente normativo.