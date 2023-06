나스닥은 금융 서비스 부문의 위험 관리 및 규제 소프트웨어 솔루션의 선두 제공업체인 Adenza 인수하기 위해 105억 달러에 달하는 대규모 거래를 발표했습니다. 이번 인수로 나스닥의 규제 기술, 컴플라이언스 및 위험 관리 분야에서의 입지가 강화되고 SAM(Serviceable Addressable Market)이 현재 수준에서 100억 달러 증가한 340억 달러로 확대될 것으로 예상됩니다.

Adenza 인수는 현금과 주식의 조합이며 2020년 AxiomSL과 2021년 Adenza Technology를 인수한 사모펀드 회사 Thoma Bravo의 일련의 전략적 움직임을 따릅니다. 런던과 뉴욕에 본사를 두고 있는 Adenza 은행, 보험 회사, 브로커 딜러를 포함한 다양한 금융 기관에 서비스를 제공합니다. 엔드투엔드 플랫폼은 데이터 관리 및 보고에서 거래 및 규정 준수에 이르기까지 금융 서비스 환경의 다양한 측면을 다루며 온프레미스 설치 또는 클라우드를 통해 사용할 수 있습니다.

이번 인수는 글로벌 규제 및 시장 역학의 급속한 변화와 복잡성 증가로 인해 금융 기관이 인프라를 현대화해야 한다는 압박이 가중되는 시점에 이루어졌습니다. Adenza 운영에 통합함으로써 Nasdaq은 이 분야의 금융 기관에 포괄적인 지원을 제공하는 능력을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 거래는 향후 9개월 이내에 완료될 것으로 예상됩니다.

나스닥 회장 겸 CEO인 Adena Friedman은 성명에서 인수의 전략적 중요성 을 강조했습니다. 역사상 가장 복잡한 시장 역학을 탐색합니다. 빠르게 진화하는 글로벌 규제부터 인프라 현대화에 대한 급속도로 증가하는 압력에 이르기까지 고객은 이 어려운 환경에서 고객을 지원할 수 있는 신뢰할 수 있는 파트너를 찾고 있습니다.”

나스닥의 서비스 제공을 더욱 강화하고 규제 기술, 규정 준수 및 위험 관리와 같은 분야에서 입지를 강화하기 위해 설정된 Adenza 인수로 더 많은 플레이어가 최첨단 기술을 활용하여 복잡한 시장 역학 및 규제 환경을 탐색합니다.