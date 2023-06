Nasdaq ได้ประกาศข้อตกลงมูลค่า 10.5 พันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อกิจการ Adenza ผู้ให้บริการโซลูชั่นซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงและกฎระเบียบชั้นนำในภาคบริการทางการเงิน การเข้าซื้อกิจการคาดว่าจะช่วยหนุนตำแหน่งของ Nasdaq ในด้านเทคโนโลยีการกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการบริหารความเสี่ยง ขณะเดียวกันก็ขยายตลาดที่สามารถระบุตำแหน่งได้ (SAM) เป็น 3.4 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากระดับปัจจุบันที่ 10,000 ล้านดอลลาร์

การซื้อกิจการของ Adenza เป็นการผสมผสานระหว่างเงินสดและหุ้น และเป็นไปตามความเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของบริษัท Thoma Bravo ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์เอกชน ซึ่งได้เข้าซื้อ AxiomSL ในปี 2020 และ Calypso Technology ในปี 2021 ต่อมาทั้งสองบริษัทได้ควบรวมกิจการภายใต้แบรนด์ใหม่ Adenza ใน ปลายปี 2564 ด้วยสำนักงานใหญ่ทั้งในลอนดอนและนิวยอร์ก Adenza ให้บริการสถาบันการเงินที่หลากหลาย รวมถึงธนาคาร บริษัทประกันภัย และตัวแทนนายหน้า แพลตฟอร์มแบบ end-to-end ครอบคลุมแง่มุมต่างๆ ของแนวบริการทางการเงิน ตั้งแต่การจัดการข้อมูลและการรายงาน ไปจนถึงการซื้อขายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด และพร้อมใช้งานทั้งในรูปแบบการติดตั้งในสถานที่หรือผ่านระบบคลาวด์

การซื้อกิจการครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของกฎระเบียบทั่วโลกและการเปลี่ยนแปลงของตลาด ทำให้สถาบันทางการเงินมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัย ด้วยการรวม Adenza เข้ากับการดำเนินงาน Nasdaq มีเป้าหมายที่จะเพิ่มความสามารถในการให้การสนับสนุนที่ครอบคลุมแก่สถาบันการเงินในพื้นที่เหล่านี้ ข้อตกลงนี้คาดว่าจะปิดได้ภายในเก้าเดือนข้างหน้า

ในแถลงการณ์ Adena Friedman ประธานและซีอีโอของ Nasdaq ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของการเข้าซื้อกิจการ: "การซื้อกิจการของ Adenza เป็นการรวมแฟรนไชส์ระดับโลกสองแห่งที่มีความเชี่ยวชาญในโครงสร้างพื้นฐานทางการตลาด การกำกับดูแล และการบริหารความเสี่ยงในช่วงเวลาที่สถาบันการเงินต่างๆ นำทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ จากกฎระเบียบระดับโลกที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ไปจนถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัย ​​ลูกค้าของเรากำลังมองหาพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ซึ่งพร้อมที่จะสนับสนุนพวกเขาในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายนี้”

การเข้าซื้อกิจการของ Adenza จะช่วยยกระดับการให้บริการของ Nasdaq และเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งในด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีด้านกฎระเบียบ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการบริหารความเสี่ยง จึงเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน เนื่องจากผู้เล่นจำนวนมากขึ้นพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย นำทางพลวัตของตลาดที่ซับซ้อนและสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ