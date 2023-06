Nasdaq heeft een enorme deal van $10,5 miljard aangekondigd voor de overname van Adenza, een toonaangevende leverancier van softwareoplossingen voor risicobeheer en regelgeving in de financiële dienstensector. Verwacht wordt dat de overname Nasdaq's positie op het gebied van regelgevende technologie, naleving en risicobeheer zal versterken, terwijl het zijn adresseerbare markt (SAM) zal uitbreiden tot $34 miljard, een aanzienlijke stijging van $10 miljard ten opzichte van het huidige niveau.

De overname van Adenza is een combinatie van contanten en aandelen en volgt op een reeks strategische stappen van participatiemaatschappij Thoma Bravo, die AxiomSL in 2020 en Calypso Technology in 2021 overnam. De twee bedrijven werden vervolgens eind 2021 samengevoegd onder de nieuwe merknaam Adenza. Met hoofdkantoren in Londen en New York bedient Adenza een breed scala aan financiële instellingen, waaronder banken, verzekeringsmaatschappijen en broker-dealers. Hun end-to-end platform dekt verschillende aspecten van de financiële dienstverlening, van gegevensbeheer en rapportage tot handel en compliance, en is beschikbaar als een on-premise installatie of via de cloud.

Deze overname komt in een tijd van snelle veranderingen en toenemende complexiteit in wereldwijde regelgeving en marktdynamiek, waardoor de druk op financiële instellingen om hun infrastructuur te moderniseren toeneemt. Door Adenza in zijn activiteiten te integreren, wil Nasdaq zijn vermogen vergroten om financiële instellingen op deze gebieden uitgebreide ondersteuning te bieden. De deal zal naar verwachting binnen de komende negen maanden worden afgerond.

In een verklaring benadrukte Nasdaq's voorzitter en CEO, Adena Friedman, het strategische belang van de overname: "De overname van Adenza brengt twee franchises van wereldklasse samen, met expertise op het gebied van marktinfrastructuur, regelgeving en risicobeheer, op een moment dat financiële instellingen een van de meest complexe marktdynamieken in de geschiedenis moeten doorstaan. Van snel veranderende wereldwijde regelgeving tot snel toenemende druk om de infrastructuur te moderniseren, onze klanten zijn op zoek naar betrouwbare partners die hen kunnen ondersteunen in deze uitdagende omgeving."

Innovaties op het gebied van no-code en low-code, zoals platforms zoals AppMaster, bieden ook nieuwe alternatieven en voordelen voor financiële instellingen in hun zoektocht naar de modernisering van hun systemen. Deze platforms bieden snellere en meer kosteneffectieve oplossingen voor het creëren van uitgebreide en schaalbare softwareapplicaties voor verschillende sectoren, waaronder de financiële sector, en helpen klanten om zich aan te passen aan het steeds veranderende regelgevingslandschap.

De overname van Adenza zal Nasdaq's dienstenaanbod verder uitbreiden en zijn positie versterken op gebieden zoals regelgevende technologie, compliance en risicobeheer. Het is een spannende tijd voor de financiële dienstensector nu meer spelers gebruik willen maken van geavanceerde technologie om te navigeren door de complexe marktdynamiek en regelgeving.