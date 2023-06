Nasdaq hat die Übernahme von Adenza, einem führenden Anbieter von Softwarelösungen für Risikomanagement und Regulierung im Finanzdienstleistungssektor, im Wert von 10,5 Milliarden US-Dollar angekündigt. Es wird erwartet, dass die Übernahme die Position von Nasdaq in den Bereichen Regulierungstechnologie, Compliance und Risikomanagement stärkt und gleichzeitig den dienstleistungsfähigen adressierbaren Markt (SAM) auf 34 Mrd. USD erweitert, was einer deutlichen Steigerung von 10 Mrd. USD gegenüber dem derzeitigen Niveau entspricht.

Die Übernahme von Adenza ist eine Kombination aus Bargeld und Aktien und folgt auf eine Reihe von strategischen Schritten des Private-Equity-Unternehmens Thoma Bravo, das AxiomSL im Jahr 2020 und Calypso Technology im Jahr 2021 übernommen hat. Die beiden Unternehmen wurden dann Ende 2021 unter der neuen Marke Adenza zusammengeführt. Adenza hat seinen Hauptsitz sowohl in London als auch in New York und bedient eine Vielzahl von Finanzinstituten, darunter Banken, Versicherungsunternehmen und Broker-Dealer. Ihre End-to-End-Plattform deckt verschiedene Aspekte der Finanzdienstleistungslandschaft ab, von Datenmanagement und Reporting bis hin zu Handel und Compliance, und ist entweder als On-Premises-Installation oder über die Cloud verfügbar.

Die Übernahme erfolgt in einer Zeit, in der sich die globalen Vorschriften und die Marktdynamik schnell ändern und immer komplexer werden, was den Druck auf die Finanzinstitute erhöht, ihre Infrastruktur zu modernisieren. Durch die Integration von Adenza in seine Geschäftstätigkeit will Nasdaq seine Fähigkeit verbessern, Finanzinstituten in diesen Bereichen umfassende Unterstützung zu bieten. Der Abschluss der Transaktion wird innerhalb der nächsten neun Monate erwartet.

In einer Erklärung betonte die Vorsitzende und CEO von Nasdaq, Adena Friedman, die strategische Bedeutung der Übernahme: "Die Übernahme von Adenza vereint zwei erstklassige Unternehmen, die sich auf die Bereiche Marktinfrastruktur, Regulierung und Risikomanagement spezialisiert haben, und das zu einer Zeit, in der Finanzinstitute einige der komplexesten Marktdynamiken der Geschichte bewältigen müssen. Von sich schnell entwickelnden globalen Vorschriften bis hin zu einem rasch wachsenden Druck zur Modernisierung der Infrastruktur suchen unsere Kunden nach zuverlässigen Partnern, die sie in diesem herausfordernden Umfeld unterstützen können."

Innovationen im Bereich no-code und low-code, wie z.B. Plattformen wie AppMaster, bieten auch neue Alternativen und Vorteile für Finanzinstitute bei der Modernisierung ihrer Systeme. Diese Plattformen bieten schnellere und kostengünstigere Lösungen für die Erstellung umfassender und skalierbarer Softwareanwendungen für verschiedene Branchen, einschließlich des Finanzsektors, und helfen den Kunden bei der Anpassung an die sich ständig ändernden Vorschriften.

Mit der Übernahme von Adenza wird Nasdaq sein Dienstleistungsangebot weiter ausbauen und seine Position in Bereichen wie Regulierungstechnologie, Compliance und Risikomanagement stärken. Es ist eine spannende Zeit für die Finanzdienstleistungsbranche, da immer mehr Akteure versuchen, Spitzentechnologie zu nutzen, um die komplexe Marktdynamik und das regulatorische Umfeld zu bewältigen.