Компания Nasdaq объявила о крупной сделке стоимостью 10,5 миллиардов долларов США по приобретению компании Adenza, ведущего поставщика программных решений для управления рисками и регулирования в секторе финансовых услуг. Ожидается, что приобретение укрепит позиции Nasdaq в области регуляторных технологий, обеспечения соответствия и управления рисками, а также расширит адресный рынок услуг (SAM) до 34 миллиардов долларов, что на 10 миллиардов долларов больше, чем сейчас.

Приобретение Adenza является комбинацией денежных средств и акций и следует за серией стратегических шагов частной инвестиционной компании Thoma Bravo, которая приобрела AxiomSL в 2020 году и Calypso Technology в 2021 году. Эти две компании были впоследствии объединены под новым брендом Adenza в конце 2021 года. Компания Adenza со штаб-квартирами в Лондоне и Нью-Йорке обслуживает широкий спектр финансовых учреждений, включая банки, страховые компании и брокеры-дилеры. Их комплексная платформа охватывает различные аспекты ландшафта финансовых услуг, от управления данными и отчетности до торговли и соответствия нормативным требованиям, и доступна как в виде локальной установки, так и через облако.

Это приобретение произошло в период быстрых изменений и усложнения глобального регулирования и динамики рынка, что оказывает повышенное давление на финансовые учреждения в плане модернизации их инфраструктуры. Интегрируя Adenza в свою деятельность, Nasdaq стремится расширить свои возможности по оказанию комплексной поддержки финансовым учреждениям в этих областях. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение следующих девяти месяцев.

В своем заявлении председатель и генеральный директор Nasdaq Адена Фридман подчеркнула стратегическую важность приобретения: "Приобретение Adenza объединяет две компании мирового класса, обладающие богатым опытом в области рыночной инфраструктуры, регулирования и управления рисками, в то время, когда финансовые учреждения сталкиваются с одними из самых сложных рыночных процессов в истории. Наши клиенты ищут надежных партнеров, способных поддержать их в этих сложных условиях, начиная с быстро меняющегося глобального регулирования и заканчивая стремительно растущим давлением, связанным с модернизацией инфраструктуры".

Инновации в области no-code и low-code, такие как платформы AppMaster, также предоставляют новые альтернативы и преимущества для финансовых учреждений в их стремлении модернизировать свои системы. Эти платформы предлагают более быстрые и экономически эффективные решения для создания комплексных и масштабируемых программных приложений для различных отраслей, включая финансовую, и помогают клиентам адаптироваться к постоянно меняющемуся нормативному ландшафту.

Приобретение Adenza еще больше расширит предложение услуг Nasdaq и укрепит ее позиции в таких областях, как регуляторные технологии, обеспечение соответствия и управление рисками. Это захватывающее время для индустрии финансовых услуг, поскольку все больше игроков стремятся использовать передовые технологии для навигации по сложной динамике рынка и регуляторной среде.