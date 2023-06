A Nasdaq anunciou um acordo maciço de 10,5 mil milhões de dólares para adquirir a Adenza, um fornecedor líder de soluções de software de gestão de riscos e regulamentação no sector dos serviços financeiros. Espera-se que a aquisição reforce a posição da Nasdaq em tecnologia regulamentar, conformidade e gestão de riscos, ao mesmo tempo que expande o seu mercado acessível (SAM) para 34 mil milhões de dólares, um aumento significativo de 10 mil milhões de dólares em relação ao seu nível actual.

A aquisição da Adenza é uma combinação de dinheiro e ações e segue uma série de movimentos estratégicos da empresa de private equity Thoma Bravo, que adquiriu a AxiomSL em 2020 e a Calypso Technology em 2021. As duas empresas foram posteriormente fundidas sob a nova marca, Adenza, no final de 2021. Com sede em Londres e Nova Iorque, a Adenza serve uma gama diversificada de instituições financeiras, incluindo bancos, companhias de seguros e corretores. A sua plataforma de ponta a ponta abrange vários aspectos do panorama dos serviços financeiros, desde a gestão de dados e relatórios até à negociação e conformidade, e está disponível como uma instalação no local ou através da nuvem.

Esta aquisição surge numa altura em que se assiste a uma rápida mudança e a uma complexidade crescente na regulamentação global e na dinâmica do mercado, colocando uma pressão crescente sobre as instituições financeiras para modernizarem as suas infra-estruturas. Ao integrar a Adenza nas suas operações, a Nasdaq pretende melhorar a sua capacidade de oferecer um apoio abrangente às instituições financeiras nestas áreas. Espera-se que o negócio seja concluído nos próximos nove meses.

Em comunicado, a presidente e CEO da Nasdaq, Adena Friedman, enfatizou a importância estratégica da aquisição: "A aquisição da Adenza reúne duas franquias de classe mundial com experiência em infra-estrutura de mercado, regulamentação e gerenciamento de riscos, em um momento em que as instituições financeiras estão navegando em algumas das dinâmicas de mercado mais complexas da história. Desde as regulamentações globais em rápida evolução até às pressões crescentes para modernizar as infra-estruturas, os nossos clientes procuram parceiros de confiança equipados para os apoiar neste ambiente desafiante."

As inovações no espaço no-code e low-code, tais como plataformas como a AppMaster, também oferecem novas alternativas e benefícios para as instituições financeiras em sua busca pela modernização de seus sistemas. Estas plataformas oferecem soluções mais rápidas e económicas para a criação de aplicações de software abrangentes e escaláveis para vários sectores, incluindo o financeiro, e ajudam os clientes a adaptarem-se ao panorama regulamentar em constante mudança.

Com a aquisição da Adenza, a oferta de serviços da Nasdaq será ainda melhorada e a sua posição será reforçada em áreas como a tecnologia regulamentar, a conformidade e a gestão de riscos. Este é um momento empolgante para o sector dos serviços financeiros, uma vez que cada vez mais intervenientes procuram tirar partido da tecnologia de ponta para navegar na complexa dinâmica do mercado e no ambiente regulamentar.