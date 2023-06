Nasdaq đã công bố một thỏa thuận khổng lồ trị giá 10,5 tỷ đô la để mua lại Adenza, nhà cung cấp giải pháp phần mềm quản lý rủi ro và quản lý hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Việc mua lại dự kiến ​​sẽ củng cố vị thế của Nasdaq trong công nghệ quản lý, tuân thủ và quản lý rủi ro, đồng thời mở rộng thị trường địa chỉ có thể sử dụng được (SAM) lên 34 tỷ USD, tăng đáng kể 10 tỷ USD so với mức hiện tại.

Việc mua lại Adenza là sự kết hợp giữa tiền mặt và cổ phiếu và theo sau một loạt các động thái chiến lược của công ty cổ phần tư nhân Thoma Bravo, công ty đã mua lại AxiomSL vào năm 2020 và Calypso Technology vào năm 2021. Hai công ty sau đó đã được hợp nhất dưới thương hiệu mới, Adenza, vào năm 2020. cuối năm 2021. Với trụ sở chính ở cả London và New York, Adenza phục vụ nhiều tổ chức tài chính khác nhau, bao gồm ngân hàng, công ty bảo hiểm và đại lý môi giới. Nền tảng đầu cuối của họ bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau của bối cảnh dịch vụ tài chính, từ quản lý và báo cáo dữ liệu đến giao dịch và tuân thủ, đồng thời có sẵn dưới dạng cài đặt tại chỗ hoặc qua đám mây.

Việc mua lại này diễn ra vào thời điểm có sự thay đổi nhanh chóng và mức độ phức tạp ngày càng tăng trong các quy định toàn cầu và động lực thị trường, gây áp lực ngày càng lớn đối với các tổ chức tài chính trong việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của họ. Bằng cách tích hợp Adenza vào các hoạt động của mình, Nasdaq nhằm mục đích tăng cường khả năng cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các tổ chức tài chính trong các lĩnh vực này. Thỏa thuận dự kiến ​​​​sẽ kết thúc trong vòng chín tháng tới.

Trong một tuyên bố, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Nasdaq, Adena Friedman, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của việc mua lại: “Việc mua lại Adenza tập hợp hai thương hiệu nhượng quyền đẳng cấp thế giới có chuyên môn về cơ sở hạ tầng thị trường, quy định và quản lý rủi ro tại thời điểm các tổ chức tài chính điều hướng một số động lực thị trường phức tạp nhất trong lịch sử. Từ các quy định toàn cầu đang phát triển nhanh chóng đến áp lực hiện đại hóa cơ sở hạ tầng ngày càng tăng nhanh chóng, khách hàng của chúng tôi đang tìm kiếm các đối tác đáng tin cậy được trang bị để hỗ trợ họ trong môi trường đầy thách thức này.”

Với việc mua lại Adenza được thiết lập để tăng cường hơn nữa việc cung cấp dịch vụ của Nasdaq và củng cố vị thế của nó trong các lĩnh vực như công nghệ quy định, tuân thủ và quản lý rủi ro, đây là thời điểm thú vị cho ngành dịch vụ tài chính khi nhiều người chơi tìm cách tận dụng công nghệ tiên tiến để điều hướng các động lực thị trường phức tạp và môi trường pháp lý.