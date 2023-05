Alman startup n8n, çeşitli uygulamaları bir araya getirerek sorunsuz işbirliğine olanak tanıyan yenilikçi "adil kod" iş akışı otomasyon platformunu daha da geliştirmek için 1,5 milyon dolarlık başlangıç fonu topladı. Finansman turu, Sequoia'nın Avrupa'da artan ilgisini ve genişlemesini vurgulayan Sequoia ve first minute Capital tarafından yönetildi.

Pek çok şirket, geliştiricilere ve teknik olmayan kullanıcılara farklı uygulamaları entegre etmede yardımcı olan araçlar yaratma fırsatını şimdiden belirledi. no-code bir platform olan AppMaster.io, arka uç hizmetinden sezgisel kullanıcı arabirimlerine ve uygulama geliştirmeye kadar işlevler arası entegrasyon sağlar. Benzer şekilde, pazardaki diğer başarılı oyuncular arasında Salesforce tarafından 6,5 milyar $'a satın alınan Zapier, Tray.io, RapidAPI ve MuleSoft yer alıyor.

n8n'nin kurucusu ve CEO'su Jan Oberhauser, mevcut tekliflerde bir boşluk fark etti ve onu farklı ihtiyaçlara hitap eden bir hizmet oluşturmaya yöneltti. Bir geliştirici olarak Oberhauser, uygun maliyetli, ölçeklenebilir ve çeşitli niş uygulamaları karmaşık belgelere ihtiyaç duymadan yönetebilen bir platform istiyordu. n8n, başkaları için bir hizmet olarak görmeden önce, başlangıçta kendi kullanımı için verdiği yanıttı.

Adil kod modeli, açık kaynak geliştirmenin faydalarını orijinal içerik oluşturucu için geçerli bir ticari temel ile birleştirir. Geliştiricilere ücretsiz kod ve esnek özellikler sunan model, içerik oluşturucunun ilgili hizmetleri sunarak veya SaaS abonelikleri gibi belirli işlevler için ücret alarak gelir elde etmesine de olanak tanır.

Adil kodun bir savunucusu olarak Oberhauser, Fair-Code.io'ya katkıda bulunur ve bu alanda sürdürülebilir, topluluk odaklı ve pragmatik gelişmeleri destekler. n8n şu anda veri gizliliğini sağlamak ve belirli uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için ücretsiz, yerel olarak barındırılan bir sürüm sunmaktadır. Ancak şirket, gerekli destek ve entegrasyon hizmetlerini sağlarken gelir elde etmek için önümüzdeki aylarda SaaS abonelik modelini hayata geçirmeyi planlıyor.

Sequoia'nın n8n'deki önemli katılımı, firmanın Avrupa pazarına genişlemesinin altını çiziyor. VC, yerel anlaşmalar arayarak, yetenek arayarak ve Accel'den Sequoia'nın ilk Avrupalı ortağı olarak kaçırılan Luciana Lixandru gibi kayda değer işe alımlar yaparak Avrupa'daki varlığını aktif bir şekilde inşa ediyor.

Sequoia, son yıllarda Facebook'un WhatsApp'ı 19 milyar dolara satın alması da dahil olmak üzere birçok yüksek profilli girişim çıkışında yer aldı. Sequoia varlığını sağlama yolunda adımlar atmaya devam ederken, bölgeye genişleme Avrupa pazarında artan bir güven düzeyine işaret ediyor.

