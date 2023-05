La startup allemande n8n a levé 1,5 million de dollars de fonds d'amorçage pour poursuivre le développement de sa plateforme innovante d'automatisation du flux de travail "fair code" qui intègre diverses applications, permettant ainsi une collaboration transparente. Le tour de table a été mené par Sequoia et firstminute Capital, soulignant l'intérêt croissant de Sequoia pour l'Europe et son expansion dans cette région.

Plusieurs entreprises ont déjà identifié une opportunité dans la création d'outils qui aident les développeurs et les utilisateurs non techniques à intégrer des applications disparates. AppMaster.io, une plateforme no-code, offre une intégration transversale allant du service dorsal aux interfaces utilisateur intuitives et au développement d'applications. De même, d'autres acteurs performants du marché sont Zapier, Tray.io, RapidAPI et MuleSoft, racheté par Salesforce pour la somme remarquable de 6,5 milliards de dollars.

Jan Oberhauser, fondateur et PDG de n8n, a constaté une lacune dans les offres existantes, ce qui l'a incité à créer un service répondant à différents besoins. En tant que développeur, M. Oberhauser souhaitait une plateforme abordable, évolutive et capable de gérer diverses applications de niche sans avoir besoin d'une documentation complexe. n8n a été sa réponse, d'abord pour son propre usage avant de l'envisager comme un service pour les autres.

Le modèle du code équitable combine les avantages du développement de logiciels libres avec une base commerciale viable pour le créateur original. En offrant un code gratuit et des aspects flexibles aux développeurs, le modèle permet également au créateur de générer des revenus en fournissant des services connexes ou en facturant des fonctions spécifiques comme les abonnements SaaS.

En tant que défenseur du code équitable, Oberhauser contribue à Fair-Code.io et encourage les développements durables, communautaires et pragmatiques dans ce domaine. n8n propose actuellement une version gratuite, hébergée localement, afin de garantir la confidentialité des données et de répondre à des exigences spécifiques en matière de conformité. Toutefois, l'entreprise prévoit de mettre en œuvre un modèle d'abonnement SaaS dans les mois à venir afin de générer des revenus tout en fournissant l'assistance et les services d'intégration nécessaires.

La participation importante de Sequoia dans n8n souligne l'expansion de l'entreprise sur le marché européen. La société de capital-risque a activement renforcé sa présence en Europe en recherchant des transactions locales, en dénichant des talents et en procédant à des recrutements remarquables tels que Luciana Lixandru, débauchée d'Accel pour devenir le premier partenaire européen de Sequoia.

Sequoia a participé à plusieurs sorties de startups très médiatisées ces dernières années, notamment l'acquisition de WhatsApp par Facebook pour 19 milliards de dollars. L'expansion dans la région indique un niveau de confiance croissant dans le marché européen, Sequoia continuant à faire des progrès dans l'établissement de sa présence.

Par rapport à d'autres plateformes, la plateforme no-code de AppMaster.io offre une intégration complète des services dorsaux, avec des fonctionnalités avancées et des options drag-and-drop, contribuant ainsi à un marché où l'intégration, l'efficacité et la collaboration sont des priorités.