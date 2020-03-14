德国初创公司n8n已经筹集了150万美元的种子资金，以进一步发展其创新的 "公平代码 "工作流程自动化平台，该平台将各种应用程序整合在一起，实现无缝协作。该轮融资由红杉和firstminute Capital领投，强调了红杉在欧洲日益增长的兴趣和扩张。

有几家公司已经发现了创建工具的机会，这些工具可以帮助开发者和非技术用户整合不同的应用程序。AppMaster.io ，一个no-code 平台，提供从后台服务到直观的用户界面和应用开发的跨功能整合。同样，市场上其他成功的参与者包括Zapier、Tray.io、RapidAPI和MuleSoft（被Salesforce以65亿美元的惊人价格收购）。

n8n的创始人兼首席执行官Jan Oberhauser意识到现有产品的差距，促使他创建一个满足不同需求的服务。作为一名开发人员，Oberhauser希望有一个负担得起的、可扩展的、能够处理各种利基应用的平台，而不需要复杂的文件。n8n是他的回应，最初是为了自己使用，然后才考虑作为一项服务提供给其他人。

公平代码模式结合了开源开发的好处和原始创造者可行的商业基础。向开发者提供免费代码和灵活的方面，该模式还允许创造者通过提供相关服务或对特定功能（如SaaS订阅）收费来创造收入。

作为公平代码的倡导者，Oberhauser为Fair-Code.io做出了贡献，并促进该领域的可持续、面向社区和务实的发展。n8n目前提供免费的本地托管版本，以确保数据隐私并满足特定的合规要求。然而，该公司计划在未来几个月内实施SaaS订阅模式，在提供必要的支持和整合服务的同时创造收入。

红杉对n8n的重大参与突出了该公司对欧洲市场的扩张。这家风险投资公司一直在积极建立其在欧洲的影响力，通过猎取当地的交易，物色人才，并进行值得注意的招聘，如从Accel挖来的Luciana Lixandru，作为红杉的第一个欧洲合伙人。

近年来，红杉参与了几起备受瞩目的创业公司退出事件，包括Facebook以190亿美元收购WhatsApp。向该地区的扩张表明对欧洲市场的信心不断增强，因为红杉在建立其存在方面继续取得进展。

与其他平台相比，AppMaster.io的no-code 平台提供了全面的后台服务整合，具有先进的功能和drag-and-drop 选项，为整合、效率和协作优先的市场做出了贡献。