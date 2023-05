n8n สตาร์ทอัพสัญชาติเยอรมันระดมทุน 1.5 ล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่ "fair code" ที่ผสานรวมแอปพลิเคชันต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น รอบการระดมทุนนำโดย Sequoia และ firstminute Capital โดยเน้นย้ำถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นของ Sequoia และการขยายตัวในยุโรป

หลายบริษัทได้ระบุโอกาสในการสร้างเครื่องมือที่ช่วยเหลือนักพัฒนาและผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการผสานรวมแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน AppMaster.io ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม no-code ให้การผสานการทำงานข้ามสายงานตั้งแต่บริการแบ็กเอนด์ไปจนถึงอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายและการพัฒนาแอปพลิเคชัน ในทำนองเดียวกัน ผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จรายอื่นๆ ในตลาด ได้แก่ Zapier, Tray.io, RapidAPI และ MuleSoft ซึ่ง Salesforce ซื้อกิจการด้วยมูลค่า 6.5 พันล้านดอลลาร์

Jan Oberhauser ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ n8n ตระหนักถึงช่องว่างในข้อเสนอที่มีอยู่ กระตุ้นให้เขาสร้างบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน ในฐานะนักพัฒนา Oberhauser ต้องการแพลตฟอร์มที่มีราคาย่อมเยา ปรับขนาดได้ และสามารถจัดการกับแอปพลิเคชันเฉพาะกลุ่มต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารที่ซับซ้อน n8n เป็นคำตอบของเขา เริ่มแรกสำหรับใช้เองก่อนที่จะพิจารณาว่าเป็นบริการสำหรับผู้อื่น

รูปแบบรหัสยุติธรรมผสมผสานประโยชน์ของการพัฒนาโอเพ่นซอร์สเข้ากับฐานการค้าที่ทำงานได้สำหรับผู้สร้างดั้งเดิม นำเสนอโค้ดฟรีและแง่มุมที่ยืดหยุ่นแก่นักพัฒนา โมเดลนี้ยังช่วยให้ผู้สร้างสามารถสร้างรายได้ด้วยการให้บริการที่เกี่ยวข้องหรือเรียกเก็บเงินสำหรับฟังก์ชันเฉพาะ เช่น การสมัครสมาชิก SaaS

ในฐานะผู้สนับสนุนโค้ดที่ยุติธรรม Oberhauser มีส่วนร่วมใน Fair-Code.io และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นชุมชน และนำไปใช้ได้จริงในสาขานี้ ปัจจุบัน n8n เสนอเวอร์ชันฟรีที่โฮสต์ในเครื่องเพื่อให้มั่นใจถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและตอบสนองข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะ อย่างไรก็ตาม บริษัทวางแผนที่จะใช้รูปแบบการสมัครสมาชิก SaaS ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเพื่อสร้างรายได้ในขณะที่ให้การสนับสนุนและบริการบูรณาการที่จำเป็น

การมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญของ Sequoia ใน n8n เน้นย้ำถึงการขยายตัวของบริษัทสู่ตลาดยุโรป VC ได้สร้างสถานะของตนในยุโรปอย่างแข็งขันด้วยการมองหาข้อตกลงในท้องถิ่น ค้นหาผู้มีความสามารถ และจ้างงานที่โดดเด่น เช่น Luciana Lixandru ซึ่งได้รับการว่าจ้างจาก Accel ให้เป็นหุ้นส่วนในยุโรปรายแรกของ Sequoia

Sequoia มีส่วนร่วมในการออกสตาร์ทอัพที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รวมถึงการเข้าซื้อ WhatsApp ของ Facebook มูลค่า 19 พันล้านดอลลาร์ การขยายตัวสู่ภูมิภาคนี้บ่งชี้ถึงระดับความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในตลาดยุโรป เนื่องจาก Sequoia ยังคงก้าวต่อไปในการสร้างสถานะของตน

AppMaster.io's no-code platform offers comprehensive backend service integration, with advanced features and drag-and-drop options, contributing to a market where integration, efficiency, and collaboration are prioritized.