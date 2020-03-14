Немецкая компания n8n привлекла $1,5 млн. посевного финансирования для дальнейшего развития своей инновационной платформы автоматизации рабочих процессов "fair code", которая объединяет различные приложения, обеспечивая бесшовное сотрудничество. Раунд финансирования возглавили Sequoia и Firstminute Capital, что подчеркивает растущий интерес Sequoia и ее расширение в Европе.

Несколько компаний уже выявили возможность создания инструментов, которые помогают разработчикам и нетехническим пользователям интегрировать разрозненные приложения. AppMaster.io, платформа no-code, обеспечивает межфункциональную интеграцию от бэкэнд-сервиса до интуитивно понятных пользовательских интерфейсов и разработки приложений. К другим успешным игрокам на рынке относятся Zapier, Tray.io, RapidAPI и MuleSoft, приобретенный компанией Salesforce за замечательную сумму в 6,5 миллиардов долларов.

Ян Оберхаузер, основатель и генеральный директор компании n8n, осознал пробел в существующих предложениях, что побудило его создать сервис, удовлетворяющий различные потребности. Будучи разработчиком, Оберхаузер хотел иметь доступную, масштабируемую платформу, способную работать с различными нишевыми приложениями и не требующую сложной документации. n8n стал его ответом, первоначально для собственного использования, а затем в качестве сервиса для других.

Модель справедливого кода сочетает в себе преимущества разработки с открытым исходным кодом и жизнеспособную коммерческую основу для первоначального создателя. Предлагая разработчикам бесплатный код и гибкие аспекты, эта модель также позволяет создателю получать доход, предоставляя сопутствующие услуги или взимая плату за конкретные функции, например, подписку на SaaS.

Как сторонник справедливого кода, Оберхаузер участвует в проекте Fair-Code.io и способствует устойчивому, ориентированному на сообщество и прагматичному развитию в этой области. n8n в настоящее время предлагает бесплатную, локально размещенную версию для обеспечения конфиденциальности данных и удовлетворения специфических требований к соответствию. Однако в ближайшие месяцы компания планирует внедрить модель подписки SaaS для получения дохода, обеспечивая при этом необходимую поддержку и интеграционные услуги.

Значительное участие Sequoia в n8n подчеркивает экспансию компании на европейский рынок. Венчурный фонд активно наращивает свое присутствие в Европе, охотясь за местными сделками, подыскивая таланты и делая такие примечательные назначения, как Лучана Ликсандру, переманенная из Accel в качестве первого европейского партнера Sequoia.

В последние годы Sequoia участвовала в нескольких громких сделках по выходу из стартапов, включая приобретение компанией Facebook WhatsApp за 19 миллиардов долларов. Экспансия в этот регион свидетельствует о растущем уровне доверия к европейскому рынку, поскольку Sequoia продолжает добиваться успехов в установлении своего присутствия.

По сравнению с другими платформами, платформа AppMaster.io's no-code предлагает комплексную интеграцию бэкэнд-сервисов, с расширенными функциями и drag-and-drop опциями, способствуя развитию рынка, где интеграция, эффективность и сотрудничество являются приоритетными.