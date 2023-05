A startup alemã n8n angariou 1,5 milhões de dólares em financiamento inicial para continuar a desenvolver a sua inovadora plataforma de automatização do fluxo de trabalho "fair code", que integra várias aplicações, permitindo uma colaboração perfeita. A ronda de financiamento foi liderada pela Sequoia e pela Firstminute Capital, sublinhando o crescente interesse e expansão da Sequoia na Europa.

Várias empresas já identificaram uma oportunidade na criação de ferramentas que ajudam os programadores e os utilizadores não técnicos a integrar aplicações díspares. AppMaster A .io, uma plataforma no-code, proporciona uma integração multifuncional desde o serviço de backend até às interfaces de utilizador intuitivas e ao desenvolvimento de aplicações. De igual modo, outros intervenientes de sucesso no mercado incluem Zapier, Tray.io, RapidAPI e MuleSoft, adquirida pela Salesforce por uns notáveis 6,5 mil milhões de dólares.

Jan Oberhauser, fundador e CEO da n8n, percebeu uma lacuna nas ofertas existentes, levando-o a criar um serviço que atende a diferentes necessidades. Como programador, Oberhauser queria uma plataforma que fosse acessível, escalável e capaz de lidar com várias aplicações de nicho sem a necessidade de documentação complexa. A n8n foi a sua resposta, inicialmente para seu próprio uso antes de a considerar como um serviço para outros.

O modelo de código justo combina as vantagens do desenvolvimento de código aberto com uma base comercial viável para o criador original. Oferecendo código livre e aspectos flexíveis aos programadores, o modelo também permite que o criador gere receitas fornecendo serviços relacionados ou cobrando por funções específicas, como as subscrições SaaS.

Como defensor do código justo, Oberhauser contribui para o Fair-Code.io e promove desenvolvimentos sustentáveis, orientados para a comunidade e pragmáticos neste domínio. A n8n oferece actualmente uma versão gratuita, alojada localmente, para garantir a privacidade dos dados e cumprir requisitos de conformidade específicos. No entanto, a empresa planeia implementar um modelo de subscrição SaaS nos próximos meses para gerar receitas e, ao mesmo tempo, fornecer os serviços de apoio e integração necessários.

O envolvimento significativo da Sequoia na n8n destaca a expansão da empresa no mercado europeu. A Sequoia tem vindo a construir activamente a sua presença na Europa, procurando negócios locais, procurando talentos e fazendo contratações dignas de nota, como Luciana Lixandru, retirada da Accel como o primeiro parceiro europeu da Sequoia.

A Sequoia tem estado envolvida em várias saídas de startups de alto nível nos últimos anos, incluindo a aquisição do WhatsApp pelo Facebook por 19 mil milhões de dólares. A expansão para a região está a indicar um nível crescente de confiança no mercado europeu, uma vez que a Sequoia continua a fazer progressos no estabelecimento da sua presença.

